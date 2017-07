Ilir Meta effettua giuramento come Presidente dell’Albania

Oggi l’ex leader di LSI ed ex Presidente del Parlamento Albanese Ilir Meta ha prestato giuramento come decimo presidente della Repubblica d’Albania in una seduta straordinaria del parlamento di Tirana ed ha assunto formalmente l’incarico a tutti gli effetti.

Meta si recherà presso la Presidenza, dove avrà luogo la cerimonia con gli invitati. Ilir Meta prende il posto di Bujar Nishani, ex Ministro degli Interni nel Governo Berisha. Il mandato del Presidente dura cinque anni.

Meta è stato eletto come capo dello Stato lo scorso 28 aprile, con 87 voti a favore e solo due contrari, mentre in aula erano assenti i deputati dell’opposizione di centrodestra guidata da Lulzim Basha, la quale aveva boicottato dallo scorso mese di febbraio i lavori del parlamento portando avanti una protesta di piazza per chiedere le dimissioni del premier di centrosinistra Edi Rama.