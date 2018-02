Prestigioso nomination per Ermonela Jaho agli International Opera Awards

Il soprano albanese Ermonela Jaho viene nominata ancora una volta per il trofeo “International Opera Awards”, un premio che promuove l’eccellenza nelle opere mondiali e il sostegno di nuovi talenti.

Il sito ufficiale della Fondazione che conferisce questo trofeo elenca il soprano albanese Jaho nella categoria “cantante femminile”, dove viene nominata al fianco di nomi come: Malin Bystrom, Carmen Gianattasio, Barbara Hannigan, Hui He e Eva Maria Westbroek.

I premi internazionali dell’Opera saranno annunciati il ​​9 aprile a Londra durante una serata gala.

– I am very honored to be nominated for this year’s International Opera Awards 2018….. ❤️- Ndihem shume e nderuar per nominimin ne International Opera Awards 2018….. ❤️ Posted by Ermonela Jaho on Monday, January 29, 2018

Ermonela Jaho, tra i tanti premi tiene nella sua collezione di trofei anche quello come “Miglior cantante lirico” per il 2016. Il suo contributo durante il 2017 in celebri palcoscenici mondiali l’ha fatta nominare nuovamente come la migliore voce femminile nell’opera.

Ermonela Jaho è un soprano albanese. Ha la doppia cittadinanza, italiana e albanese. È stata descritta da The Economist come “il soprano più apprezzato al mondo” (leggi l’articolo in inglese “Fiery Angel ” su The Economist)

