La scadenza delle carte d’identità – l’appello di del ministro degli Interni, Sandër Lleshaj: Tutti devono sbrigarsi oggi per non avere problemi domani

Il Ministro dell’Interno Sander Lleshaj notifica che da ottobre le carte d’identità che scadono quest’anno non saranno più valide. In un post sul noto social network Twitter, Lleshaj ha scritto che tutti devono sbrigarsi per non rimanere sorpresi un domani e quindi evitare di avere problemi di sorta.

“Le carte d’identità e i passaporti sono in scadenza per molti cittadini. Dall’inizio di ottobre quelle che scadono quest’anno non potranno più essere usate, se non nel caso in cui vengano affiancate dal documento di applicazione per il rinnovo. Tutti devono sbrigarsi oggi per non essere sopresi domani, quando potranno essere fermati dalle autorità mentre stanno per viaggiare all’estero oppure quando non riusciranno a beneficiare di un servizio all’interno del paese”, scrive Lleshaj.

1/2 Të gjithë duhet të NXITOJNË sot, që të mos BEFASOHEN nesër, kur të ndalohen për të udhëtuar jashtë vendit apo kur të mos mund të marrin një shërbim tjetër brenda tij. pic.twitter.com/PD6v13jNJl — Sandër Lleshaj (@SanderLleshaj) July 17, 2019

Tutti i cittadini albanesi che hanno ricevuto i passaporti biometrici durante il periodo in cui all’Albania fu permessa la permanenza (di durata breve) per motivi di viaggio nei paesi dell’area Schengen – ossia, 10 anni fa – devono controllare la validità dei propri passaporti, in modo tale da evitare problematiche all’arrivo nei punti di confine, dove la polizia non permetterà l’uscita a nessuno con un passaporto con meno di tre mesi di validità.

La maggior parte dei passaporti fu emessa durante i primi mesi del 2009, dei quali 1.4 milioni stanno per scadere.