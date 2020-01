La prestigiosa televisione europea Euronews ha dedicato un reportage al caso di Alvin Berisha, il minore albanese che nel 2014 era stato rapito dalla madre e portato in Siria.

Alvin è rientrato in Italia a novembre 2019, dopo uno sforzo congiunto del governo italiano ed albanese che hanno reso possibile il primo caso di ritorno di un minore albanese dal campo di Al Hawl. A due mesi dal ritorno, il piccolo sembra stare bene e si sta sottoponendo a vari interventi chirurgici per via di alcune ferite che ha riportato in Siria.

Nel frattempo, rimane un mistero il destino di circa 80 altri albanesi ancora nel campo di Al Hawl, tra i quali 26 minori.

In base alle notizie ufficiali che filtrano dal governo albanese, il Ministero degli Esteri e quello degli Interni sono impegnati e stanno interloquendo con gli attori regionali per rendere possibile il rimpatrio dei cittadini albanesi. Al momento, tuttavia, nessuno si sbilancia tanto da parlare di date o di possibilità concrete.