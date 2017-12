Albania: bilancio maltempo. Rama: normativa sulle assicurazioni in caso di calamità naturali

Nel corso della riunione del Comitato di coordinamento per le emergenze e la crisi, il premier albanese, Edi Rama, ha dichiarato oggi che la crisi è oramai passata, e bisogna pensare alla riparazione dei danni.

Rama, riferendosi alla situazione attuale dell’Albania, ha detto che si provvederà a una normativa sulle assicurazioni in caso di calamità naturali ed ha annunciato che le famiglie colpite saranno rimborsate,

“Siamo l’unico paese a non avere una legge che costringa le famiglie e le imprese ad essere coperte da un’assicurazione dalle alluvioni. Le persone colpite sono costrette a ricevere solo qualcosa dal budget dello stato, che non può sempre coprire i danni. È molto importante per i cittadini e le imprese, di adottare misure per ottenere forme di assicurazione contro le calamità naturali, come già accade in altri paesi”, ha osservato Rama.

Il comitato di coordinamento per le emergenze e la crisi ha annunciato che le inondazioni dalle alluvioni che hanno interessato l’Albania lo scorso fine settimana hanno danneggiato molti ponti, 65 in totale, a causa dell’alta velocità del flusso d’acqua, mentre argini e canali di drenaggio rimangono ancora un problema.

Oltre 3300 abitazioni e 10 mila ettari di terreni agricoli sono stati inondati, 596 le famiglie sfollate, e 1.552 le persone tratte in salvo. In tutto il paese sono 27 le scuole danneggiate.

Vi ricordiamo inoltre GUS Albania è operativa in aiuto alle persone nelle zone alluvionate dell’Albania. Albania News sostiene questo impegno emergenziale.

Sostienici anche tu!

A favore di GUS

IBAN : IT66Y0335901600100000131559

Causale: Emergenza Albania