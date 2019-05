Il vertice sui Balcani – convocato da Macron e Merkel e tenutosi a Berlino – è servito ad aprire un dialogo complessivo non più evitabile riguardante la stabilizzazione della regione.

L’incontro ha visto la partecipazione dei leader di Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Macedonia del Nord, Croazia, Slovenia e Bosnia-Erzegovina, oltre che dell’Alto Rappresentante dell’Ue per la politica estera, Federica Mogherini.

DW: la Germania potrebbe rinviare la decisione

Il primo ministro albanese Edi Rama ne ha approfittato per incontrare entrambi i leader europei, Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Nell’incontro si è discusso sull’andamento della riforma del sistema giudiziario albanese e sull’integrazione dell’Albania nell’Unione Europea.

Allo stesso modo, il premier Rama ha anche parlato riguardo alle aspettative del governo albanese per il rapporto della commissione europea che dovrebbe essere pubblicato entro la fine di maggio. Inoltre, ha voluto ringraziare il cancelliere tedesco per la continua attenzione e il sostegno che la Germania ha offerto per far proseguire il cammino dell’Albania verso l’Unione Europea.

Angela Merkel ha incontrato anche il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev. Nonostante tutti siano a conoscenza del fatto che la prospettiva europea sia la principale spinta per il compromesso e le riforme in queste paesi, a Berlino l’allargamento dell’Unione Europea non è stato un argomento di discussione.

Anzi, i circoli diplomatici di Berlino hanno confermato al quotidiano DW che la Francia non ne vuole assolutamente sapere di ascoltare in questo momento tematiche riguardanti l’allargamento dell’UE.

Kosovo-Serbia: tentativo di riprendere le trattative di pace

Nel vertice si è anche discusso della necessità di proseguire il dialogo tra Kosovo e Serbia, per la piena normalizzazione delle relazioni tra i due paesi.

Dopo la rottura delle trattative di pace – come riporta il Corriere – il Kosovo ha imposto dazi punitivi del 100% su tutte le importazioni dalla Serbia. Il riconoscimento dell’indipendenza per l’uno, la fine dei dazi per l’altro sono le precondizioni poste dai due Paesi per riprendere la trattativa.

Controversa è anche l’idea, appoggiata dai due presidenti, il serbo Aleksandar Vucic e il kosovaro Hashim Tachi, di uno scambio di territori lungo linee etniche.

Non osteggiata da Mogherini e da altri Paesi europei, fra i quali la Francia, sostenuta dagli Usa, l’ipotesi della partizione etnica è opposta con veemenza dalla Germania, che forse non a torto considera ogni modifica dei confini come la ricetta per una nuova conflagrazione nell’intera area balcanica.