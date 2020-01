Il nuovo commissario per l’allargamento dell’Unione Europea, Olivér Várhelyi, si è recato nella giornata di ieri in visita ufficiale a Tirana.

Várhelyi ha ribadito il sostegno della Commissione Europea per l’avvio dei negoziati ufficiali di adesione in primavera, prima del vertice di maggio che si terrà a Zagabria (tra leader UE e Balcani occidentali), in modo tale da consentire un nuovo approccio dell’UE sulla regione.

“L’allargamento e i Balcani occidentali sono una priorità. Vogliamo incrementare la nostra presenza nella regione e avere maggiore influenza. Vogliamo essere un partner ancora più importante per la regione. Per questo lavoreremo duro, senza fermarci, con il primo ministro Edi Rama affinché tutto questo diventi realtà.

La nuova Commissione Europea tiene conto del rapporto della precedente Commissione e continua a considerare l’Albania un paese pronto all’avvio dei negoziati. La Commissione sta intensificando gli sforzi per anticipare l’avvio dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord a prima del vertice di Zagabria.

Stiamo lavorando con questi stati per trovare una soluzione, che crei una nuova chance per avanzare nel processo d’integrazione.” – ha dichiarato Várhelyi.

Riforme e stato di diritto

Il Commissario Várhelyi ha apprezzato il progresso raggiunto dalla riforma del sistema giudiziario in Albania e ha menzionato i risultati della riforma volta ad allontanare dal sistema giudiziario albanese giudici e procuratori corrotti.

“E’ indispensabile continuare con le riforme e rafforzare lo stato di diritto.” – ha sottolineato Várhelyi.

Quest’ultimo, inoltre, ha invitato le forze politiche del paese a collaborare per arrivare all’avvio dei negoziati di adesione prima del vertice di Zagabria:

“L’accordo politico per la riforma elettorale è d’importanza chilometrica. Senza il sostegno di tutti i partiti politici albanesi non sarà possibile compiere ulteriori progressi dopo l’avvio dei negoziati.” – ha proseguito il commissario per l’allargamento dell’UE.

Durante la sua visita a Tirana, Olivér Várhelyi ha tenuto incontri anche con il presidente della Repubblica, Ilir Meta, e il leader dell’opposizione Lulzim Basha, così come ha visitato le zone colpite dal sisma del 26 novembre ribadendo il sostegno finanziario dell’UE nel processo di ricostruzione.

