Per la prima volta nella storia dell’Unione Europea, una donna ricoprirà la carica di presidente della Commissione: Con 383 voti, infatti, il parlamento europeo ha eletto Ursula von der Leyen.

“Mi sento molto onorata. Vi ringrazio per la fiducia che riponete in me. È la fiducia che riponete nell’Europa, in un’Europa forte e unita, da est a ovest, da nord a sud.” – ha dichiarato la nuova presidente, la quale ha ribadito inoltre il suo sostegno verso l’apertura dei negoziati ufficiali con Albania e Macedonia del Nord:

“Voglio ribadire la prospettiva europea dei Balcani occidentali e sostengo pienamente la proposta della Commissione Ue di avviare i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania.

Nella regione dei Balcani occidentali è in atto un importante processo di riforma e l’allargamento offre anche all’Ue un’opportunità unica di promuovere e condividere i nostri valori fondamentali. Condividiamo lo stesso continente, la stessa storia, la stessa cultura e le stesse sfide. Costruiremo insieme lo stesso futuro.” – ha aggiunto la ministra tedesca

Chi è Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen (8 ottobre 1958) è di nazionalità tedesca ma è nata a Ixelles, in Belgio. Lauretasi nel 1987 in Medicina presso la Scuola Superiore di Hannover, ha conseguito una specializzazione in oncologia nel 1991 nello stesso istituto.

La sua carriera politica è iniziata nel 2001 con un incarico presso la regione di Hannover. Nel 2003 è stata eletta deputata al Landtag della Bassa Sassonia e sempre nello stesso anno è diventata ministro degli Affari sociali, delle donne, della famiglia e della salute della Bassa Sassonia.

Due anni dopo, nel novembre del 2005, è stata nominata ministro della Famiglia su decisione della Cancelliera Angela Merkel. Nel 2009 Ursula Von der Leyen è stata confermata come ministro della Famiglia ma pochi mesi dopo è stata nominata ministro del Lavoro e degli Affari sociali, a seguito delle dimissioni di Franz Josef Jung.

Il 17 dicembre 2013 Ursula Von der Leyen è diventata la prima donna in Germania a ricoprire la carica di ministro della Difesa. Ha inviato truppe e droni in Ucraina orientale durante la crisi con la Russia di Vladimir Putin e nel 2016 ha concluso un importante accordo tra Nato e Unione europea nell’ambito di un’operazione sul contrasto all’immigrazione clandestina.

Ursula Von der Leyen ha promosso la riforma, la prima dall’unificazione del 1990, dell’esercito tedesco, il secondo per numero di effettivi dell’Unione ma storicamente inefficiente, ottenendo maggiori finanziamenti e lanciando un piano di assunzioni di 14.300 nuove reclute entro il 2023.