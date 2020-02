Oggi, 5 febbraio, la Commissione Europea ha presentato una proposta per portare avanti il processo di adesione all’UE, per renderlo più credibile, con un orientamento politico più forte, più dinamico e prevedibile.

“L’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani Occidentali è una priorità assoluta per la Commissione. Stiamo lavorando su tre punti importanti: Il primo passo concreto è quello di migliorare il processo di adesione. Stiamo lavorando per rafforzare e migliorare questo processo avendo come obiettivo l’apertura dei negoziati e la piena adesione all’UE. Il secondo passo che va parallelamente al primo, è il monitoraggio dalla parte della Commissione della implementazione delle raccomandazioni per l’apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l’Albania, fornendo al più presto un aggiornamento sui progressi compiuti da questi due paesi. Terzo punto; in preparazione del vertice UE-Balcani Occidentali che si terrà a maggio a Zagabria, la Commissione presenterà un piano di sviluppo economico e degli investimenti nella regione” ha dichiarato il Commissario europeo per l’Allargamento e la Politica di Vicinato, Olivér Várhelyi.

Una prospettiva dell’UE per i Balcani Occidentali

La Commissione Europea ha proposto una serie di regole a cui l’Albania si deve attenere, per potere rafforzare il processo di adesione.

Secondo la Commissione, il processo di adesione deve basarsi su fiducia reciproca e impegni chiari da parte dell’Unione Europea e dei Balcani Occidentali. Questa credibilità potrebbe essere rafforzata attraverso un’attenzione ancora più marcata, da parte dei paesi in questione, verso le riforme fondamentali, a partire dal funzionamento delle istituzioni democratiche l’efficienza della pubblica amministrazione nonché dall’economia dei paesi candidati.

In quanto alla natura politica del processo di adesione, la Commissione Europea propone di aumentare le opportunità di un dialogo politico di alto livello, attraverso regolari vertici UE-Balcani Occidentali e intensificati contatti ministeriali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere coinvolti più sistematicamente nel monitoraggio e nella revisione del processo. Tutti gli organismi nell’ambito dell’Accordo di Stabilizzazione e di Associazione si concentreranno maggiormente sulle questioni politiche e sulle riforme chiave, mentre le Conferenze intergovernative forniranno una guida politica più chiara per i negoziati.

La Commissione ha proposto di raggruppare i capitoli negoziali in sei aree tematiche fondamentali: mercato interno; competitività e crescita inclusiva; agenda verde e connettività sostenibile; risorse, agricoltura e coesione; relazioni esterne. Intanto, la Commissione ha dichiarato che fornirà una maggiore chiarezza su ciò che l’UE si aspetta dai paesi in questione nelle diverse fasi del processo. Ciò renderà più chiare le conseguenze positive che si possono avere quando ci sono progressi sulle riforme, e le conseguenze negative quando non ci saranno progressi.

Prossimi passi da seguire

La Commissione spera che gli Stati membri appoggino la proposta, parallelamente all’avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia settentrionale e l’Albania, in vista del vertice Unione Europea-Balcani Occidentali a Zagabria, il 6-7 maggio. In attesa di questo vertice la Commissione esaminerà il modo di promuovere gli investimenti, l’integrazione socioeconomica e lo stato di diritto nella regione dei Balcani Occidentali.

L’ex ministro degli affari esteri, Ditmir Bushati si esprime positivo in merito, dichiarando: ‘’Speriamo che la nuova metodologia renderà il processo di adesione all’Unione Europea più efficace, prevedibile e d’ispirazione per il cambiamento della società nei Balcani Occidentali. La riunificazione del continente è una responsabilità storica condivisa. Pertanto, la politica di allargamento dovrebbe essere considerata come una vincita da tutte e due le parti.’’