Traffico di clandestini albanesi, il capo dell’organizzazione un albanese-irlandese

“One If By Land” è molto probabilmente l’operazione più grande e di maggior successo condotta dalla polizia albanese – in collaborazione con alcuni partner come la DEA negli Stati Uniti – che è stata finalizzata una settimana fa con l’arresto di 39 persone .

Il cervello di questa super organizzazione, secondo i media britannici, che ha trafficato più di 1000 cittadini albanesi sarebbe un albanese-irlandese.

Il prestigioso quotidiano The Irish Sun scrive, infatti, che il capo dell’organizzazione, cittadino albanese, aveva un totale di sette gruppi criminali e in passato ha vissuto nella capitale d’Irlanda, Dublino.

Leggi The Illegals have landed . Gangsters are flying Albanian immigrants into the UK on ‘business class’ flights, charging £900 a seat for ‘guaranteed entry’

Riguardo l’operazione, invece, scrive l’altro quotidiano britannico Daily Mail, che nove cittadini albanesi su dieci entrati negli ultimi anni in Inghilterra sono sospettati di aver usato falsi passaporti (francesi, italiani, spagnoli) prodotti dai ‘trafficanti di essere umani’ sotto la coordinazione del capo albanese-irlandese.

In questo modo, continua il Daily Mail, sarebbero entrati nel Regno Unito circa 750 cittadini albanesi.

Leggi Five steps to reach Britain (for a £10,000 fee) : Route revealed as police smash the people-smuggling gang that sneaked 750 Albanians into the UK

Fonti dalla polizia riferiscono che i trafficanti, oltre ad occuparsi della gestione per raggiungere la destinazione finale, si occupavano addirittura anche dell’estetica dei cittadini che approdavano illegalmente negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito.

Prima che queste persone attraversassero il confine, infatti, venivano sottoposte a veri e propri trattamenti estetici per assomigliare il più possibile a cittadini che in precedenza erano già approdati nei sopracitati paesi o che avevano un passaporto di un paese dell’Unione Europea.

In uno dei casi analizzati dalla polizia, ad esempio, un cittadino con le iniziali I.Z prima di raggiungere la sua destinazione finale – gli Stati Uniti – si è recato in Bulgaria, dove è stato trattato esteticamente per prendere le sembianze del cittadino bulgaro proprietario del passaporto che gli avrebbe permesso di attraversare il confine.

La maggior parte della contraffazione dei documenti, secondo le indagine condotte dalla polizia albanese, è stata effettuata in un appartamento a Tirana, nei pressi di “Kodra e Diellit”, di proprietà di Eno e Lirie Muçollari, che sono due dei 39 cittadini arrestati, tra cui anche cinque poliziotti.

Leggi