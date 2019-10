Così rassicura il Ministro degli Esteri olandese Stef Blok, a riguardo dei negoziati UE con l’Albania. Lo riporta anche il portale Shqiptaria.com, a termine della riunione della Commissione per gli Affari Europei presso il Parlamento Europeo.

Secondo Blok, l’apertura dei negoziati con l’Albania è prematura, ma se anche altri Paesi saranno d’accordo, non vi sarà alcun veto dai Paesi Bassi. D’altra parte, non è mai stato un mistero la posizione in Commissione del governo olandese, che, di fatto, si rimette all’accettazione o meno degli altri Stati europei.

Bisognerà aspettare le prossime ore per capire se ci sarà un qualche partito politico che presenterà una mozione contraria all’apertura dei negoziati con l’Albania. In tal caso, infatti, lo scetticismo olandese espresso con le parole ‘trattative premature’ sarà confermato dal Parlamento.

Alla Commissione per l’Europa è stato detto che non ci sarebbe stato il veto dai Paesi Bassi se altri Stati si fossero pronunciati a favore dell’Albania.

La risposta del Ministero degli Esteri olandese interessa tanto l’Albania che la Macedonia settentrionale.

La Commissione Europea raccomanda di avviare i negoziati di adesione con i due Paesi, decisione prevista per il 15 ottobre in occasione del Consiglio dei Ministri a Lussemburgo. La decisione sarà, poi, formalizzata al Consiglio Europeo del 18 ottobre.

La delibera dovrà avvenire all’unanimità dei Paesi presenti.

Le richieste ai Paesi candidati

I Paesi candidati devono soddisfare condizioni rigorose prima di compiere il passo successivo nel processo di integrazione.

L’Olanda sta seguendo con occhio critico i progressi dei due Paesi balcanici ed è del parere che il Consiglio dovrebbe valutare ciascun Paese nel merito.

Nel giugno 2018, il Consiglio ha definito una serie di criteri che la Macedonia settentrionale deve soddisfare prima dell’apertura dei negoziati.

I progressi compiuti sono incoraggianti. L’accordo di Prespa ne è un esempio. Il proseguimento dei casi avviati dalla Procura Speciale è stato assicurato dalla presentazione alla Procura Generale.

Un passo importante che deve ancora essere fatto è l’adozione di una legge che garantisca un procedimento giudiziario indipendente nei futuri casi di corruzione nei livelli più alti.

Anche l’Albania non è esente dal soddisfacimento di questi pre-requisiti idonei a facilitare l’apertura dei negoziati.

I Paesi Bassi riconoscono positivamente il duro lavoro e i passi compiuti nell’ultimo anno, benché tendano a sottolineare che occorra fare di più nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.