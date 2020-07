Ieri a Valona, la delegazione dell’UE in Albania ha lanciato la sua nuova campagna #EuropeIsHere alla presenza dell’ambasciatore Luigi Soreca.

La nuova campagna è stata lanciata nei pressi del cantiere della tangenziale di Valona, un’altro importante progetto di infrastruttura finanziato dall’UE in città dopo il lungomare. L’Unione Europea ogni anno dona al Paese delle Aquile 100 milioni di euro (cifra che la rende il più grande donatore del paese) che vengono investiti in diversi settori.

“L’Europa è qui perché l’Unione Europea è già presente ovunque in Albania, migliorando ogni giorno la vita degli albanesi. L’UE dona ogni anno 100 milioni di euro per avvicinare l’Albania agli standard e ai valori dell’Unione Europea.” – ha detto durante il lancio della campagna l’ambasciatore dell’UE in Albania, Luigi Soreca.

Il discorso dell’Ambasciatore Soreca

“Solo negli ultimi 10 anni, l’UE ha investito oltre 50 milioni di euro a Valona con risultati incredibili. Il lungomare è stato un progetto estremamente importante per l’Unione europea, ha rimodellato completamente la città, ha aperto il lungomare a panorami mozzafiato, ha reso l’infrastruttura rispettosa dell’ambiente e, nel complesso, ha cambiato la vita e gli affari di molti cittadini.

Ora stiamo lavorando insieme su un altro progetto di punta: la tangenziale di Valona. Siamo appena tornati da una visita con gli appaltatori e gli ingegneri e sono felice di vedere che i lavori procedono molto velocemente. La tangenziale cambierà la città di Valona come ha fatto il lungomare. Siamo orgogliosi di investire in un progetto che utilizza una tecnologia all’avanguardia al servizio dei cittadini albanesi.

Solo nelle infrastrutture stradali, l’UE ha investito oltre 110 milioni di euro negli ultimi 10 anni, mettendo a disposizione 700 km di strade in tutto il paese. Il nostro programma per migliorare le strade secondarie ha ridotto i tempi di percorrenza nelle aree rurali di quasi il 40%.

Questo è ciò che intendiamo per “Europe Is Here“, la campagna che lanciamo oggi. Naturalmente ‘L’Europa è qui’, perché l’Albania è un paese europeo. Ma ‘L’Europa è qui’, perché l’UE è già presente ovunque nel paese, migliorando la vita degli albanesi e avvicinando gli standard a quelli dell’Unione Europea.” – ha dichiarato, tra le altre cose, l’Ambasciatore Soreca.