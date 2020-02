Desidero riaffermare il forte sostegno del Parlamento europeo all’apertura dei colloqui di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Entrambi i paesi hanno fatto enormi progressi, in linea con le nostre aspettative.

Dopo la sua visita nella Macedonia del Nord all’inizio di novembre, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli visiterà l’Albania il 3-4 febbraio.

Prima della partenza per Tirana, Sassoli ha dichiarato:

“Vado in Albania per incoraggiare e dare speranza e un nuovo percorso da seguire dopo alcuni mesi difficili per il Paese. Innanzi tutto, vorrei ribadire la mia solidarietà all’Albania e la sua gente a seguito del devastante terremoto di fine novembre. Il mio cordoglio va a tutti coloro che hanno perso i propri cari. Sappiamo che il denaro non può cancellare la sofferenza, ma è necessario ricostruire case e infrastrutture. Conto sulla generosità dei partecipanti alla conferenza internazionale dei donatori che sarà ospitata dall’UE a Bruxelles il 17 febbraio.

“In secondo luogo, desidero riaffermare il forte sostegno del Parlamento europeo all’apertura dei colloqui di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Entrambi i paesi hanno fatto enormi progressi, in linea con le nostre aspettative. L’inizio dei negoziati potrebbe essere un forte motore per le riforme che sono ancora necessarie sulla via dell’adesione all’UE. Faremo del nostro meglio anche per convincere gli Stati membri che avevano ancora riserve al riguardo nell’ultima riunione del Consiglio.

“Nel frattempo, la delusione per la non decisione del Consiglio, dovrebbe tradursi in nuove energie e iniziative lungimiranti. Incoraggio l’Albania a concentrarsi sull’obiettivo generale e utilizzare questo tempo per affrontare eventuali preoccupazioni sollevate, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello stato di diritto e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione. Queste riforme vanno a favore del proprio paese e delle generazioni future. Anche se a volte la strada è in salita, ogni passo ci avvicina a un futuro europeo comune, che arricchirà sia l’Albania che l’UE. “

Durante la sua visita a Tirana, il presidente Sassoli interverrà con un discorso al parlamento albanese. È previsto un incontro con il Primo Ministro Edi Rama, il Presidente del Parlamento Gramoz Ruçi, il Presidente della Repubblica, Ilir Meta, i leader dei gruppi politici, il sindaco di Tirana Erion Veliaj, nonché il segretario del Partito Democratico Lulzim Basha e la rappresentante di LSI Klajda Gjosha. Sassoli si incontrerà e discuterà anche con gli studenti universitari e con i rappresentanti dei Think Tank e dell’UNICEF.

Ricordiamo che dal 2016 Sassoli è anche Presidente del Gruppo di Amicizia Europa-Albania.