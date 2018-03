Richieste di asilo, oltre 22.000 albanesi hanno “supplicato” l’UE nel 2017

Il numero di cittadini albanesi che hanno fatto richiesta d’asilo in paesi UE per la prima volta è sceso a 22.000 nel 2017, riporta l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea Eurostat.

Il numero dei richiedenti asilo è 29.000 nel 2016 e 66.000 nel 2015.

Oltre al calo nel numero il 2017 ha registrato anche un altro differenza, ovvero la destinazione principale dei richiedenti asilo.

Richieste di asilo, cambio destinazione

Rispetto al 2016 e al 2015, infatti, quando le richieste in gran parte erano rivolte alla Germania, durante lo scorso anno circa la metà delle richieste (11.000) avevano come destinatario la Francia, seguita da Germania e Grecia, rispettivamente con 3.800 e 2.300 richieste.

Tuttavia, queste richieste d’asilo dall’Albania continuano ad essere un tentativo senza speranza, perché la stragrande maggioranza viene respinta dagli stati membri dell’Unione Europea.

Nonostante questo, i richiedenti asilo utilizzano tale strategia per rimanere diversi mesi in paesi stranieri e trovare alla fine un lavoro che permetta loro di stabilirsi definitivamente nella nuova nazione.

In tale contesto s’inserisce anche il fenomeno dell’emigrazione giovanile, che sta portando ad un graduale invecchiamento della popolazione albanese . Dei 22.000 richiedenti asilo nel 2017, infatti, più della metà aveva da 18 ai 35 anni, mentre più di 8.000 sotto i 17 anni.

Un problema, quello dell’emigrazione giovanile, che è diventato preoccupante soprattutto in paesi come la Francia dove i minori non possono emigrare se non hanno qualcuno che aspetti loro e che funga in un certo senso da garante.

L’Albania è uno dei paesi con il più alto numero di richiedenti asilo in relazione al numero totale della popolazione, che viene stimata a 2,8 milioni di persone: negli ultimi tre anni, 125.000 persone o il 4,5% della popolazione hanno richiesto asilo, tra cui circa 42.000 minorenni e 57.000 compresi nella fascia di età che va dai 18 ai 35 anni.

Oltre alla richiesta d’asilo c’è un altro modo che permette ai cittadini albanesi di emigrare, ovvero il ricongiungimento familiare; secondo i dati Eurostat, 59.000 albanesi hanno ricevuto un permesso di soggiorno nel 2016 (soprattutto per l’Italia e la Grecia), di cui circa 34.000 erano, per l’appunto, per motivi di ricongiungimento familiare.

