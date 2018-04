Richiedenti asilo, 4500 albanesi rimpatriati nel 2018

All’aeroporto internazionale di Tirana, ieri, è atterrato un aereo che trasportava 30 cittadini albanesi rimpatriati dalla Francia e nel Belgio.

L’evento rientra nel contesto di collaborazione tra governo albanese e Frontex, che ha permesso dal primo gennaio di quest’anno ad oggi di far rientrare a casa 4492 cittadini albanesi che risiedevano illegalmente in paesi membri dell’Unione Europea.

Dallo scorso Agosto, infatti, sta continuando l’attuazione del programma nazionale per eliminare o almeno cercare fermare il più possibile questo fenomeno; per questo motivo, tutti i cittadini che non completavano le richieste per viaggiare nell’area Schengen sono stati bloccati al confine e rimandati indietro. Tra questi sono stati fermati anche 80 cittadini intenzionati a lasciare l’Albania con documenti falsificati.

La vice-direttrice della polizia di stato, Aida Hajnaj, presente ieri a Rinas, ha dichiarato ai media che la polizia continuerà anche nel 2018 a fare il possibile per evitare questo fenomeno.

Un metodo più severo nei controlli della polizia

Le misure intraprese dal governo albanese sono arrivate come risposta alla preoccupazione espressa da molti stati europei per l’elevato numero di richiedenti asilo arrivato e per la crescente attività criminale che queste richieste hanno prodotto in altri paesi.

Proprio per questo motivo, nel 2018, più di 3.000 persone non hanno ricevuto il permesso della polizia per lasciare l’Albania. Nel periodo bimestrale Gennaio-Febbraio, in particolare, le forze dell’ordine hanno rispedito ‘a casa’ circa 250 minorenni:

“All’interno della polizia di frontiera albanese si sono intensificate le operazioni di rimpatrio dei cittadini albanesi in cooperazione con Frontex e con i paesi di destinazione; nel periodo che va dal primo di Gennaio al 28 di Febbraio, sono state condotte 156 operazioni per un totale di 1044 rimpatriati.

Sette di queste operazioni sono state condotte per richiesta della polizia di frontiera albanese, mentre le restanti 149 per volere dei paesi di destinazione in cooperazione con Frontex.” – si legge nella nota della polizia di stato.

E’ stata prestata attenzione al potenziamento dei servizi di frontiera per il riconoscimento di documenti di viaggio falsi, attraverso l’ausilio di formazioni specializzate e avanzate.