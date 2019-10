Il primo ministro Edi Rama ha tenuto questo pomeriggio una conferenza stampa a seguito del vertice dei leader dell’UE nel quale non si è dato l’ok per l’apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia del Nord.

Il premier albanese ha affermato che il percorso del Paese delle Aquile continuerà ad essere rivolto verso la prospettiva europea e che le riforme continueranno per i cittadini. Il no all’apertura dei negoziati con i due paesi è arrivato, a parer di Rama, a causa delle problematiche interne dell’UE, la quale ha la necessità di rifondare sé stessa e di cambiare le regole per il processo di integrazione.

Rama: l’Albania europea è l’unica alternativa

Nonostante il verdetto negativo, il presidente del consiglio ha affermato che l’Albania europea è l’unica alternativa definendola come il grande dovere del paese verso le generazioni future:

“Quello che ci rimane è proseguire perché non ci sono altre alternative. L’unica è l’Albania europea, un dovere verso le prossime generazioni.

Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per arrivare a quello che ci spetta, nulla di più, solo quello che abbiamo meritato. E questo fino ad oggi l’ha detto non solo la Commissione Europea, ma anche una buona parte dei primi ministri dell’UE e anche la cancelliera tedesca.

Noi abbiamo adempito ai nostri doveri. Dalla Francia non c’è stata mai alcuna apertura, perché richiede prima una riforma interna dell’UE e una trasformazione del processo d’integrazione. […] Abbiamo ricevuto un no per l’apertura dei negoziati, nulla di più; la nostra strada sarà la stessa senza alcun cambiamento, abbiamo fatto e continueremo a fare le riforme per il nostro paese.” – ha dichiarato Rama.

Leggi anche: