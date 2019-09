Tra i primi incontri tenuti dal nuovo primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, nell’ambito della 74esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, c’è stato quello con il suo omologo albanese Edi Rama.

Inizialmente i due premier hanno discusso del terremoto che ha colpito sabato 21 settembre l’Albania, per poi passare alle relazioni bilaterali tra i due paesi e all’integrazione europea del Paese delle Aquile alla vigilia del vertice di ottobre del consiglio europeo che deciderà sull’apertura dei negoziati ufficiali di adesione con Albania e Macedonia del Nord.

In questo senso, Mitsotakis ha ribadito a Rama le condizioni stabilite dall’Unione Europea e che Atene vuole che siano soddisfatte, incluse quelle riguardanti i diritti della minoranza greca in Albania.

In particolare, il primo ministro greco ha sottolineato le questioni del diritto di autodeterminazione e del diritto di proprietà della minoranza greca come condizione fondamentale per l’ok greco all’apertura dei negoziati ufficiali, riaffermando al contempo che Atene è in costante favore dell’integrazione europea di Tirana.

Secondo fonti ufficiali del governo greco, Rama ha espresso la sua volontà di cooperare con la Grecia su questioni di particolare interesse per Atene. I due premier riprenderanno i discorsi sulle questioni bilaterali nel vertice Euro-Arabo in programma ad Atena il 29-30 ottobre 2019.

Oggi in programma l’incontro Rama-Trump

Il primo ministro Edi Rama, ripartito ieri verso New York per l’assemblea generale dell’ONU come confermato da un suo post su Facebook, incontrerà nella giornata di oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Tuttavia, non è ancora chiaro se l’incontro avverrà nell’ambito dell’assemblea generale dell’ONU o se il premier albanese si recherà in visita ufficiale presso la Casa Bianca.

Non sarà il primo incontro tra Rama e Trump, che si erano incontrati per la prima volta nel 2017 durante un vertice della NATO a Bruxelles. Nell’occasione c’era stata anche una breve conversazione tra i due riguardante l’alleanza strategica tra Albania e Stati Uniti, la riforma del sistema giudiziario albanese e la lotta comune all’estremismo violento.