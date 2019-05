L’Albania e la Macedonia del Nord meritano l’avvio delle trattative per entrare nell’Unione europea: con una nuova raccomandazione al Consiglio europeo per Tirana e Skopje, Bruxelles dà il suo via libera all’apertura dei negoziati di adesione per i due Paesi.

Lo hanno annunciato l’Alto rappresentante dell’Ue, Federica Mogherini e il commissario Ue Johannes Hahn, presentando il pacchetto annuale sull’allargamento.

“Pienone alla commissione per gli affari esteri del parlamento europeo per la presentazione del mio ultimo pacchetto per l’allargamento. Con buone notizie per Albania e Macedonia del Nord! La Commissione Europea ribadisce le sue raccomandazioni dello scorso anno per aprire ora i negoziati di adesione con entrambi i paesi.” – ha pubblicato in un tweet il commissario per l’allargamento, Johannes Hahn.

L’ultima parola torna ora ai leader dell’Ue, che si riuniranno il 20 e 21 giugno a Bruxelles.

Le reazioni della politica albanese

Il primo a reagire alla raccomandazione di Bruxelles è stato il primo ministro albanese Edi Rama con un tweet:

“La raccomandazione positiva incondizionata della Commissione Europea per l’apertura dei negoziati ufficiali di adesione tra Albania e Unione Europea, conferma che l’Albania ha adempito con successo ai suoi doveri in questo processo.” – si legge nel post del premier Rama.

Anche il ministro degli esteri in carica, Gent Cakaj, ha utilizzato twitter per commentare le notizie positive arrivate da Bruxelles:

“La Commissione Europea è stata chiara: l’Albania ha prodotto risultati tangibili e duraturi sulle condizioni per l’apertura dei negoziati di adesione. In questo senso la Commissione Europea ha ribadito la raccomandazione di avviare incondizionatamente i negoziati con l’Albania.” – afferma nel tweet Cakaj.