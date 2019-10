Si è tenuto oggi l’incontro, di circa un’ora, tra il premier albanese Edi Rama e il suo omologo italiano Giuseppe Conte.

La visita ufficiale del primo ministro italiano è arrivata qualche giorno prima della decisione dell’UE sull’apertura dei negoziati ufficiali con l’Albania, tema affrontato anche dallo stesso premier italiano.

Premier Conte: il progresso dell’Albania è nell’interesse dell’Europa

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine dei colloqui con il Primo Ministro albanese, Edi Rama, ha ribadito con convinzione che il percorso di avvicinamento all’UE e l’apertura dei negoziati sono lo strumento migliore per il progresso dell’Albania e per l’interesse di tutta l’Europa, sotto tutti gli aspetti, politici, economici, di sicurezza.

Solo con l’ingresso dei Balcani occidentali nell’UE l’integrazione europea potrà dirsi compiuta. Il premier italiano, inoltre, ha parlato anche dell’apertura di un confronto senza condizioni tra la maggioranza e l’opposizione per superare la crisi politica.

Rama: l’Italia ha sempre supportato l’Albania europea

Tematica, quella dell’apertura dei negoziati ufficiali di adesione, su cui si è incentrato anche il presidente del consiglio albanese, Edi Rama:

“[…] Senza dubbio la visita del primo ministro Conte arriva nell’ambito di una settimana molto importante per l’Unione Europea e l’Albania; alla vigilia del consiglio europeo dove tra le altre cose si discuterà dell’apertura dei negoziati ufficiali con Albania e Macedonia.

E in questo aspetto voglio ringraziare il primo ministro e il governo italiano, che in piena coerenza con la linea politica estera italiana – ma anche per aver espresso il pieno senso di buona volontà – non hanno esitato in alcun momento nel supportare l’Albania e la Macedonia del Nord nella prospettiva d’integrazione europea.

Io penso, e l’ho riferito anche al primo ministro, che l’Albania e la Macedonia del Nord hanno adempito ai loro doveri. […] Tuttavia senza dubbio noi non siamo in questo processo perché ce lo richiede Bruxelles, Parigi, Berlino o tutta l’UE. Ma vi siamo perché è richiesto dal futuro e perché attraverso questo processo costruiamo un’Albania europea e uno stato di diritto con istituzioni funzionanti e una democrazia sviluppata.

Infine abbiamo affrontato con il primo ministro anche la questione delle relazioni bilaterali […] e abbiamo convenuto che il processo di riforma del sistema giudiziario, il processo d’integrazione in generale sono un forte pilastro di sostegno per rafforzare questa cooperazione economica.” – ha affermato Rama.