Il parlamento tedesco, nella giornata di ieri, ha approvato il protocollo di adesione della Macedonia del Nord nella NATO ma non ha discusso l’avvio dei negoziati ufficiali di adesione nell’UE per la stessa Macedonia del Nord e per l’Albania.

Senza una presa di posizione del Bundestag – come riportato da BIRN – il governo tedesco non può approvare l’apertura dei negoziati di adesione con i due paesi aspiranti membri al consiglio europeo. Per questo motivo, la questione dovrebbe essere rimandata a settembre quando il parlamento tedesco tornerà dalla pausa estiva.

Le preoccupazioni a Tirana e Skopje

La situazione di stallo a Berlino va ad aggiungersi alle già esistenti preoccupazioni di Tirana e Skopje, già inquiete per lo scetticismo – sull’ampliamento – di Francia, Paesi Bassi e altri paesi dell’Unione Europea. Sia Albania che Macedonia del Nord, infatti, speravano in una data precisa per l’avvio dei negoziati di adesione.

Il primo ministro macedone, Zoran Zaev, all’inizio di questa settimana aveva avvertito Bruxelles sull’eventualità di un responso negativo per l’apertura dei negoziati ufficiale di adesione quest’anno sottolineando che tutto ciò potrebbe mettere a repentaglio il suo governo pro-europeo, aumentando le forze euro-scettiche della destra del paese estromesse dal potere nel 2017.

“L’UE sosterrà questa opzione progressista ed europeista o coloro che hanno bloccato questi processi e che sono stati etichettati come radicali, nazionalisti e filo-russi. Un responso negativo darebbe speranza a quest’ultime forze.” – ha affermato Zaev.

A maggio, il rapporto della Commissione Europea aveva raccomandato l’apertura dei colloqui di adesione con Albania e Macedonia del Nord per merito soprattutto dei progressi effettuati dai due paesi come la riforma del sistema giudiziario in Albania o l’accordo storico sulla questione del nome con la Grecia per la Macedonia del Nord.

Il commissario per l’allargamento Johannes Hahn, inoltre, aveva anche avvertito – come lo stesso governo tedesco – su un’eventuale ritardo decisionale degli stati membri UE sulla questione:

“Un ritardo degli stati membri metterebbe a repentaglio gli sviluppi non positivi nella regione, incoraggerebbe l’instabilità e porterebbe all’azione di altri stati come Russia, Cina o Turchia.” – aveva dichiarato Hahn.