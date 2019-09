Il parlamento tedesco voterà il 26 settembre sull’apertura dei negoziati ufficiali tra Unione Europea e Albania.

Il documento, in fase di definizione e che formulerà la posizione tedesca all’interno dell’consiglio dell’UE, sarà messo ai voti su richiesta dei due gruppi parlamentari della maggioranza parlamentare, l’unione CDU/CSU e il partito socialdemocratico.

E’ previsto che la Macedonia del Nord inizi i colloqui di adesione già a gennaio, mentre l’Albania li avvierà soltanto quando saranno soddisfatte determinate condizioni che – secondo DW – dovrebbero essere racchiuse in nove punti principali.

Albania rimandata

Queste condizioni, stabilite dal partito della cancelliera tedesca Angela Merkel, verranno messe al voto dai deputati del gruppo parlamentare il 24 settembre.

Il giorno seguente, invece, saranno esaminate dalle commissioni pertinenti del Bundestag per poi arrivare all’assemblea (che avrà una durata di circa 45 minuti) del 26 settembre nella quale verrà messa al voto la questione dell’apertura dei negoziati.

Quindi, il messaggio che arriverà dal parlamento tedesco dovrebbe essere: la Macedonia del Nord avvierà i primi capitoli riguardanti i negoziati ufficiali di adesione, mentre l’Albania dovrà aspettare ancora un po’. Tuttavia, non è ancora noto se la posizione della Germania rispecchierà quella del consiglio dell’Unione Europea il 17 ottobre.

Molto dipenderà dalla posizione del presidente francese, Emmanuel Macron, che fino ad oggi si è opposto all’allargamento del principale organo europeo prima di un suo consolidamento. In questo senso, anche la posizione tedesca è stata sicuramente influenzata dalla pressione del presidente francese, per questo non è escluso che la Germania possa cambiare idea all’ultimo momento.

Anche gli altri paesi contrari come i Paesi Bassi o la Danimarca, potrebbero cambiare la loro posizione in caso arrivasse un “via libera” dalla Francia.

Il Consiglio dell’Unione Europea lo scorso 18 giugno ha rimandato – come accaduto già lo scorso anno – l’apertura dei negoziati di accesso all’UE per Albania e Macedonia del Nord al prossimo 17 ottobre, a causa soprattutto delle posizioni contrarie all’allargamento di Olanda e Francia.