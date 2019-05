Domani alle 11:00, la Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo si riunisce in seduta straordinaria: in agenda c’è il rapporto della Commissione UE per l’allargamento ai Balcani Occidentali.

I deputati del Parlamento Europeo membri della Commissione per Affari Esteri discuteranno domani alle ore 11:00 il pacchetto per l’allargamento del 2019, in seguito alla presentazione da parte del Commissario UE per l’allargamento Johannes Hahn.

La situazione

Il Parlamento europeo ha in precedenza invitato gli Stati membri dell’UE a lanciare ufficialmente i colloqui di adesione all’UE sia con Albania che con la Macedonia del Nord quest’estate. Da programma, i capi di Stato e di governo dell’UE decideranno se avviare i negoziati di adesione durante un vertice UE a Bruxelles nel mese di giugno.

I membri vogliono anche che i paesi dell’UE concedano la liberalizzazione dei visti al Kosovo – ora che tutte le condizioni sono state soddisfatte – e hanno sollecitato sia il Kosovo che la Serbia a riprendere il dialogo sulla normalizzazione delle relazioni. Le relazioni specifiche per paese nel nuovo pacchetto della Commissione fungeranno da base per i deputati al Parlamento europeo per preparare risoluzioni dettagliate su ciascun paese.

Ricordiamo che lo scorso anno, la Commissione Europea ha consigliato al Consiglio dell’Unione Europea l’avvio dei negoziati di adesione per l’Albania e la Macedonia del Nord. Il consiglio, tuttavia, decise di rimandare tale decisione per il Giugno 2019, sottolineando che i paesi avrebbero dovuto raggiungere ulteriore progressi, dando precise indicazioni basate nel rapporto della Commissione.

Per molti, la decisione del Consiglio UE di posticipare tale decisione era legata alle elezioni del Parlamento Europeo di quest’anno, per paura che forze euro-scettiche potessero utilizzarlo come argomento della propria compagna elettorale.

Con il pericolo di euro-scetticismo scampato, se la Commissione Europea domani darà il via libera per i due paesi per iniziare i negoziati di adesione – certificando come soddisfacente il progresso indicato dal Consiglio UE per le riforme chiavi nei due paesi – rimane comunque da vedere se il Consiglio UE a giugno manterrà la promessa o sarà condizionato dalla situazione interna dell’Unione, in attesa della formazione di una nuova maggioranza pro-UE.