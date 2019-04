Il parlamento olandese – riporta l’emittente televisiva Top Channel – ha votato a favore per il ripristino dei visti per l’Albania, a causa della criminalità albanese nel territorio. Ora l’ultima parola spetta all’Unione Europea, che dovrà decidere se approvare la richiesta olandese.

Erano cinque i partiti che hanno richiesto la votazione parlamentare per i visti albanesi, ovvero: VVD, CDA, PVV, SP e CU, che insieme rappresentano 92 dei 150 seggi parlamentari totali.

Il perché di questa votazione

La richiesta parlamentare arriva dopo che il governo ha notato un significativo aumento da parte della mafia albanese nei Paesi Bassi; queste organizzazioni abusano dell’opportunità di viaggiare senza visti attraverso l’Europa, espandendo in questo modo i loro traffici illegali.

Una presa di posizione che – secondo i gruppi parlamentari favorevoli – è stata causata da diverse condizioni, su tutte per prevenire la criminalità transfrontaliera. Nella richiesta al parlamento, si specifica inoltre che molti albanesi che giungono in Olanda come ‘turisti’, sono coinvolti in traffici illegali o tentano di emigrare senza documenti in Inghilterra.

Tuttavia, non tutti erano favorevoli a questa votazione. Il ministro dell’estero, Stef Blok, e il ministro della giustizia, Ferdinand Grapperhaus, ad esempio, hanno affermato che una situazione di questo tipo complicherebbe di molto i rapporti diplomatici con l’Albania. Rapporti che si erano già deteriorati lo scorso anno quando l’Olanda si era opposta all’apertura dei negoziati ufficiali con l’Albania.

Più in generale, comunque, è stato l’intero governo olandese a non dichiararsi favorevole al ripristino dei visti per l’Albania. Per loro, infatti, la soluzione più semplice sarebbe quella di un miglioramento della collaborazione tra i due paesi, per poter avere quante più informazioni e fermare di conseguenza ‘i sospetti’.

Gjosha: che il governo albanese reagisca subito

L’ex ministra per l’integrazione, Klajda Gjosha, ha immediatamente commentato la votazione del parlamento olandese in favore del ripristino dei visti per l’Albania. Gjosha si è appellata al primo ministro Edi Rama, al ministro degli interni Sander Lleshaj e al ministro degli esteri Gent Cakaj:

“Esorto il ministro degli esteri a richiedere urgentemente il dialogo con la parte olandese per fermare questo fenomeno.

Esorto il ministro degli interni a fermare immediatamente gli arresti di cittadini che protestano pacificamente e a combattere, invece, il crimine organizzato che non solo ha destabilizzato l’Albania ma è anche andato oltre confine.

Esorto il primo ministro a fermare la sua arroganza verso l’Albania e gli albanesi, per trovare immediatamente una via d’uscita e una soluzione per questa decisione che ostacolerà il futuro europeo dell’Albania.” – ha affermato Gjosha.

