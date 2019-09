Federica Mogherini, Alto Rappresentante degli affari esteri dell’Unione Europea, ha tenuto un incontro con i rappresentati dei Balcani occidentali a margine della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

L’Alto rappresentante ha espresso il proprio sostegno per il proseguimento del dialogo sulla normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia.

“Nell’incontro si è espresso il sostegno per il proseguimento del dialogo tra Belgrado e Prishtina, e per il rapido raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante per la piena normalizzazione delle relazioni.” – si legge nel comunicato pubblicato.

All’incontro hanno partecipato il presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, il ministro degli esteri della Serbia, Ivica Dacic, il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran e Zaev, e funzionari di Albania e Bosnia-Erzegovina. I partecipanti, nel corso dell’incontro, hanno espresso solidarietà verso l’Albania, colpita dal terremoto sabato 21 settembre.

Le relazioni tra Kosovo e Serbia

I fragilissimi rapporti tra Kosovo e Serbia si sono nuovamente incrinati lo scorso novembre quando il governo kosovaro ha imposto dazi sulle merci importate dalla Serbia per il 100% del loro valore. La decisione arrivò come conseguenza della mancata entrata del Kosovo nell’Interpol, che per il governo kosovaro fu il risultato delle pressioni dei serbi, contrari all’iniziativa.

Situazione che è successivamente degenerata negli ultimi mesi prima con gli scontri tra polizia kosovara e cittadini serbi della zona nord del Kosovo provocati dal raid ordinato dalla procura kosovara e finalizzato al contrasto della criminalità organizzata (tra cui anche agenti di polizia e doganieri), e poi con le dichiarazioni del primo ministro serbo, Ana Brnabić, che a fine maggio aveva definito i kosovari come “la peggior tipologia di populisti, persone che provengono letteralmente dal bosco”.

Mogherini: negoziati di adesione con Albania e Macedonia sono cruciali

L’alto rappresentante dell’Unione Europea ha in seguito affrontato anche la tematica riguardante l’apertura dei negoziati ufficiali di adesione con Albania e Macedonia del Nord:

“La decisione di aprire i negoziati d’adesione all’UE con l’Albania e la Macedonia è cruciale non solo per entrambi i Paesi, ma per l’intera regione e per l’UE stessa.” – ha dichiarato Federica Mogherini.

Nel corso della riunione, tutti i leader balcanici hanno riconfermato il loro forte impegno nei confronti della prospettiva europea”garantendo che i lavori sulle riforme e la cooperazione regionale continuano.