La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato da Zagabria, dove sta partecipando al Congresso del Partito Popolare Europeo, che parlerà con la Francia per creare le condizioni per l’avvio dei negoziati di adesione all’UE di Albania e Macedonia del Nord.

La cancelliera tedesca vuole al più presto un accordo con la Francia riguardante la riforma della metodologia d’allargamento dell’Unione Europea, come dichiarato al termine dell’incontro con il primo ministro croato Andrej Plenkovic.

“Sosteniamo i piani del governo croato nel voler organizzare una conferenza congiunta con i paesi dei Balcani occidentali nel pieno formato dell’Unione Europea. Sarà importante creare le condizioni per l’avvio dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord.

Ora dobbiamo parlare con la Francia e farlo in modo molto intenso, per stabilire gli elementi da migliorare e modificare nel processo d’allargamento. Siamo pronti a discuterne.” – ha dichiarato alla stampa Angela Merkel.

Per quest’ultima, la riforma della metodologia d’allargamento “deve offrire ai paesi dei Balcani occidentali una prospettiva tangibile di adesione e non deve far ritirare l’UE dalle promesse fatte“.

Quattro principi

Il nuovo approccio per l’allargamento proposto dalla Francia si basa su quattro differenti principi: l’adesione graduale, condizioni rigorose, benefici tangibili e la possibilità per l’UE di fare marcia indietro nel processo di adesione.

“I negoziati di adesione verrà organizzati in blocchi politici, nei quali verranno gradualmente inclusi gli stati candidati. Per passare alla fase successiva, gli stati devono soddisfare in maniera efficiente criteri precisi.

[…] Le condizioni rigorose, che richiedono l’adozione di indicatori oggettivamente verificabili, dovrebbero consentire a lungo termine la convergenza verso degli standard europei di stato di diritto, così come anche una convergenza economica e sociale.

[…] I benefici tangibili per i paesi candidati riguardano l’aumentare del sostegno finanziario. Attualmente mancano questi benefici, il che incide sul proseguo dei movimenti migratori. […] L’UE avrà la possibilità di tornare indietro e di tirarsi fuori dal processo di adesione, per garantire la credibilità e l’importanza del processo.” – si legge nel documento.