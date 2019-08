L’ambasciatore dell’Unione Europea in Albania, Luigi Soreca, si è espresso nuovamente in maniera positiva sulle riforme – in particolare su quella del sistema giudiziario – intraprese dall’Albania nel suo processo di integrazione.

In questo senso, Soreca ha anche esortato le autorità del paese a continuare su questi ritmi per sperare in un’apertura dei negoziati ufficiali ad ottobre.

Le dichiarazioni di Luigi Soreca

Inoltre, l’ambasciatore UE si è soffermato sulla riforma elettorale, che a suo parere è fondamentale approvare:

“La decisione di ottobre è importante per il paese ma anche per l’Unione Europea, dato che anche la fiducia nel processo d’allargamento ha un punto interrogativo.

I paesi interessati come l’Albania e la Macedonia del Nord hanno adempito ai loro doveri, sufficienti per l’apertura dei negoziati non per diventare membri UE. Winston Churchill diceva “questa è la fine dell’inizio” non “l’inizio della fine”. Io ritengo che l’Unione Europea non debba spegnere le speranze degli albanesi.

L’Albania deve focalizzarsi sul programma delle riforme e sul non perdere tempo, in modo tale da essere pronta il 15 ottobre quando i ministri dell’UE prenderanno la decisione. Il rapporto di maggio della Commissione Europea testimonia che è stato fatto un reale progresso nei settori richiesti, sufficiente per l’apertura dei negoziati.

Ma il processo delle riforme non si ferma mai, deve continuare. Un esempio è la lotta quotidiana alla corruzione, alla criminalità organizzata e al traffico di droga. Poi c’è la riforma elettorale.

E’ evidente che le ultime elezioni abbiano dimostrato quanto sia importante che all’elettorato albanese venga data una legge totalmente diversa per le questioni elettorali in modo che possano esprimere a pieno la loro volontà.

La riforma del sistema giudiziario rappresenta la perla dell’Albania, anche al di fuori della regione e nel mondo. E’ un momento critico, per questo tutte le istituzioni albanese non devono perdere la concentrazione e rimanere focalizzati sugli obiettivi.” – ha affermato Luigi Soreca in un’intervista concessa a Euronews.