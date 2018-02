Hahn: Albania e Macedonia meritano una concreta prospettiva europea

La Commissione Ue vuole consigliare di intraprendere i negoziati per l’ingresso nell’Ue di Albania e Macedonia. Lo ha detto al quotidiano tedesco ”Die Welt” il commissario Ue all’allargamento Johannes Hahn.

“La Commissione Europea ha quale obiettivo consigliare i negoziati per altri due Paesi dei Balcani Occidentali, molto probabilmente entro l’estate, la detta Commissione raccomanderà ai Paesi membri, di aprire i negoziati di ammissione con l’Albania e Macedonia” – ha dichiarato il Commissario Johannes Hahn.

Più avanti il Commissario Hahn ha sottolineato che “I cittadini di questi due paesi hanno meritato una prospettiva europea”, aggiungendo che “I due paesi hanno intrapreso riforme importanti e si sono qualificate per questo passo. Ma alla fine tocca agli Stati membri decidere”.

Rispetto alle riserve di Berlino e Parigi sull’Albania, Hahn: “Gli albanesi risentono naturalmente di una certa immagine. Ma l’Albania ha fatto molto proprio contro la criminalità organizzata”

Domenica prossima, Presidente Jean-Claude Juncker e Commissario Hahn a Tirana

Domenica pomeriggio, dopo la visita in Macedonia, Hahn e Juncker arriveranno in Albania, dove si fermeranno fino a lunedì pomeriggio.

Secondo l’agenda ci saranno incontri con i leader politici e rappresentanti della società civile dove si parlerà sulla strategia di allargamento dei Balcani Occidentali. Al focus saranno le riforme e l’adempimento delle condizioni per l’avvio dei negoziati d’ammissione con Bruxelles.

Si attende che la Commissione Europea proponga un notevole aumento del finanziamento, fino al 2020, sotto lo strumento dell’aiuto preparatorio per ammissione.

Solo per l’anno corrente, l’aiuto per i sei Paesi dei Balcani Occidentali, ammonterà in 1.07 miliardi di euro, intanto che all’ultimo decennio, la somma accordata da Bruxelles per i Balcani Occidentali ammonta in 9 miliardi di euro.