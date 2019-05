Il commissario per l’allargamento dell’Unione Europea, Johannes Hahn, si è espresso ottimista per l’apertura dei negoziati ufficiali di adesione dell’Albania con l’UE a giugno.

In un’intervista per ‘Radio Evropa e Lire’, Hahn ha dichiarato che la riforma del sistema giudiziario in Albania deve essere premiata e che si sta lavorando intensamente per ottenere il semaforo verde definitivo per l’apertura dei negoziati.

L’intervista

“Sto facendo del mio meglio per ottenere l’ok. Sicuramente avremo bisogno dell’approvazione di tutti gli stati membri. Ci sono alcune discussioni ma sono concentrato per garantire una decisione definitiva prima dell’estate, come da programma.

Noi presenteremo il nostro rapporto annuale entro due settimane, in cui daremo sicuramente un parere positivo per entrambi i paesi (Albania e Macedonia del Nord, ndr).

C’è ancora strada da fare ma penso che bisogna valorizzare i progressi dei due paesi: l’Albania per la riforma del sistema giudiziario, mentre la Macedonia del Nord per aver risolto la questione del nome con la Grecia.” – ha affermato il commissario per l’allargamento.

Johannes Hahn, successivamente, ha affrontato un altro tema delicato, ovvero quello dei rapporti preoccupanti stilati da altri paesi in particolar modo per l’Albania. L’Olanda, ad esempio, vuole sospendere la liberalizzazione dei visti con il Paese delle Aquile:

“Esistono questi regolari controlli per il numero dei richiedenti asilo. Io penso che questi numeri, in rapporto con il numero totale di persone che viaggiano verso l’Olanda, sono molto piccoli.

Comunque sia, è un qualcosa che ho discusso in maniera continua con i miei partner in Albania ma anche in altri paesi. Questa questione deve essere affrontata interamente dalle autorità albanesi; ciò vuol dire che bisogna istituire un’ottimale rete di comunicazione.

Le autorità, infatti, devono informare il popolo che non c’è possibilità che tutte queste richieste d’asilo vengano accettate da questi paesi.” – ha concluso Hahn.

Il commissario Hahn aveva già comunicato ad aprile che, stando ai rapporti sui progressi dei Balcani occidentali, a maggio la commissione avrebbe raccomandato l’apertura dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia.