Il governo tedesco ha chiesto al parlamento (Bundestag) di prendere una decisione riguardo all’apertura dei negoziati ufficiali di adesione nell’Unione Europea per Albania e Macedonia del Nord.

La lettera del governo

Il segretario di stato tedesco per l’Europa e gli affari esteri, Michael Roth, si è rivolto con una lettera ufficiale al parlamento tedesco, sottolineando come i due paesi avrebbero fatto progressi nell’adattare la loro legislazione a quella dell’Unione Europea:

“Dopo le conclusioni del consiglio europeo del 26 giugno 2018, per l’Albania e la Macedonia del Nord , per i quali paesi l’apertura dei negoziati ufficiali è prevista per giugno 2019, abbiamo richiesto risultati tangibili per i progressi sulle riforme in Albania nei cinque campi della giustizia, amministrazione pubblica, lotta al crimine organizzato, corruzione e diritti umani.

Il governo federale è dell’idea che la commissione dell’Unione Europea darà una raccomandazione positiva per l’apertura dei negoziati con Albania e Macedonia. […] Il governo tedesco rende noto al parlamento che Albania e Macedonia hanno allineato la loro legislazione ai requisiti dell’Unione Europea e che i due paesi sono determinati a progredire nell’ottenere risultati tangibili.

Nel caso dell’Albania vorrei sottolineare in particolare la riforma giudiziaria che non ha precedenti. Il processo di rivalutazione dei magistrati, ha coinvolto oltre 100 giudici e procuratori.” – si legge nella lettera.

Inoltre, il segretario di stato tedesco ha sottolineato come il governo albanese abbia presentato un disegno di legge per una riforma elettorale istituendo n gruppo di lavoro ad hoc. Tuttavia, nella lettera viene ricordato che il percorso per l’adesione nell’Unione Europea sia ancora lungo:

“Vorrei sottolineare ancora una volta che questa sarà una decisione riguardante solo l’apertura dei negoziati di adesione all’Unione Europea, non riguardo la loro adesione.

Per quest’ultima la strada è ancora lunga e soggetta a chiare condizioni. Quindi non si tratta di un’adesione automatica, ma piuttosto la prima fase di un processo che richiderà anni per essere realizzato.

Tutto questo offre una migliore garanzia dell’impegno in tutte le riforme e di proseguire in modo affidabile e sostenibile.” – continua nella lettera Roth.

Quest’ultimo evidenzia anche come ci sia un altro motivo per dare l’ok all’apertura dei negoziati ufficiali di adesione con i due paesi:

“Un ritardo degli stati membri metterebbe a repentaglio gli sviluppi non positivi nella regione, incoraggerebbe l’instabilità e porterebbe all’azione di altri stati come Russia, Cina o Turchia.” – ha concluso nella lettera il segretario.