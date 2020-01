La Germania vuole che gli Stati dei Balcani occidentali siano allineati con l’Unione europea e prima di tutto vogliamo raggiungere un accordo sull’avvio dei negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord alla prossima riunione del Consiglio europeo a marzo.

Lo ha affermato oggi, 27 gennaio, il cancelliere tedesco Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta con il Primo Ministro Edi Rama a Berlino.

“A nome del governo tedesco, vorrei esprimere il sostegno inequivocabile alla prospettiva europea dell’Albania e di tutti i Balcani occidentali. Vogliamo che tutti questi paesi siano più vicini all’UE e soprattutto, vogliamo raggiungere un accordo nella prossima riunione del Consiglio europeo di marzo per iniziare i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord alla prossima riunione del Consiglio europeo. Entrambi i paesi hanno avuto successi significativi e questi sono stati registrati dal Consiglio europeo e lavoreremo duramente per ottenere un risultato positivo a marzo”, ha affermato la Merkel.

Il cancelliere tedesco Merkel ha sottolineato che “Credo che il futuro di questi due paesi sia nell’UE, è anche nel nostro interesse. Chi guarda bene la mappa d’Europa e conosce il quadro geopolitico, sa che è meglio per tutti, che un giorno fossero membri dell’UE. La nuova Commissione europea intende diventare una Commissione che punta anche a enfatizzare la dimensione geopolitica, quindi offre ancora più possibilità di spostare questo processo in modo deciso”.

A proposito delle conseguenze del terremoto in Albania e le preparazioni per la Conferenza dei Donatori che si terrà a Bruxelles il 17 febbraio prossimo, Merkel ha affermato che “molte persone hanno perso la casa, 51 persone hanno perso la vita, sono lieta che la Commissione abbia inviato inviti a una conferenza dei donatori e la Germania parteciperà a questa conferenza. La cooperazione e la prontezza nella regione per l’assistenza è stata impressionante” Il cancelliere Merkel ha affermato che “questo è stato un duro colpo per l’Albania, parleremo di una serie di relazioni bilaterali, relazioni economiche e del corso di riforma dell’Albania”.

Per quanto riguarda la riforma della giustizia, la Merkel ha sottolineato che “è stato realizzato molto e questa riforma deve continuare in questo modo per essere completata. Questa riforma è di fondamentale importanza per il futuro dell’Albania, per il governo federale tedesco intendo che aderiamo chiaramente alla prospettiva dell’Albania e di tutti i Balcani occidentali nell’UE”.

Rama: siamo grati alla Germania

Il primo ministro Edi Rama, durante la conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere Angela Merkel, ha elogiato l’aiuto e la solidarietà della Germania oggi, subito dopo il terremoto che ha colpito l’Albania il 26 novembre.

“Grazie mille cancelliere, sono molto grato che tu abbia dedicato del tempo a questo incontro, dove sono venuto per discutere in primo luogo della Conferenza dei donatori e della grande necessità che l’Albania debba trovare dal sostegno di tutti gli amici e i partner nel difficile processo di ricostruzione, che sulla base del rapporto sui danni compilato in collaborazione con l’Unione Europea, le Nazioni Unite e la Banca mondiale contiene un importo che va oltre la nostra capacità di permetterci da soli”, ha affermato Rama.

Il Primo Ministro ha ringraziato il Cancelliere Merkel con gratitudine per la solidarietà dimostrata dai primi secondi e per il suo interesse, nonché per l’inclusione di tutte le strutture di pronto soccorso sia dalla Germania che dai paesi della regione e oltre. Rama ha inoltre sottolineato il fatto che durante l’incontro ha anche discusso delle prospettive dell’integrazione europea in Albania e della cooperazione regionale. “Sono molto lieto di discutere le prospettive di integrazione europea dell’Albania e la cooperazione regionale, in cui il ruolo della Germania e il suo personale sono stati straordinari nell’aprire un nuovo capitolo di cooperazione con il processo di Berlino, che necessita di andare avanti” ha detto Rama.

In conclusione, il Primo Ministro ha espresso tutta la considerazione per come sono iniziati i lavori della nuova Commissione europea.

“È molto importante ciò che lei ha sottolineato, una dimensione più chiara e geopolitica, oltre alla tradizionale dimensione tecnica della Commissione, sarà di grande aiuto per noi e per l’intera regione”, ha dichiarato Rama al cancelliere Merkel.

Berlin – Konferencë e përbashkët për median me Kancelaren Angela Merkel 🇦🇱 🇩🇪 Geplaatst door Edi Rama op Maandag 27 januari 2020