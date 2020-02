Il 1° marzo di quest’anno entrerà in vigore la nuova legge tedesca che ha come obiettivo quello di reperire manodopera qualificata straniera per la Germania.

Questa legge dovrebbe facilitare l’ingresso della forza lavoro, da paesi terzi, in quanto non varranno più le regole che privilegiano solamente le persone provenienti dagli Stati membri dell’UE bili. Una delle regioni prese di mira dai datori di lavoro tedeschi sono i Balcani occidentali.

La Germania ha bisogno di manodopera straniera, quindi il governo sta accelerando il processo di ingresso per lavoratori qualificati. A Bonn è stato lanciato un nuovo servizio che coordinerà il processo di riconoscimento del diploma.

L’economia tedesca dipende sempre più dalla forza lavoro straniera. Il governo federale ha quindi lanciato un programma per portare i lavoratori stranieri ed esperti qualificati da altri paesi in Germania con il motto “Make it in Germany”.

Il ministro tedesco del Lavoro Hubertus Heil afferma che “senza manodopera qualificata straniera non possiamo mantenere il nostro attuale benessere. Gli specialisti stranieri non possono aspettare troppo a lungo e dobbiamo fare sì che questi arrivi siano facilitati, per farli entrare al più presto possibile“.

Le persone interessate a lavorare in Germania devono prima contattare il Centro ZSBA, che assisterà nella preparazione della documentazione completa necessaria per il riconoscimento delle qualifiche. L’ufficio può contattata in vari modi: tramite chat, e-mail o telefono. Le richieste della persona saranno distribuite e inoltrate alle istituzioni appropriate a livello del territorio.

L’ufficio di statistica tedesco afferma che il numero di cittadini disponibili al lavoro in Germania calerà entro il 2035 da quattro a sei milioni di lavoratori e già in molte aree economiche si nota una carenza di manodopera.

Il governo federale ha finalmente compreso le preoccupazioni delle imprese e ha recentemente lavorato intensamente per creare le condizioni per l’arrivo di manodopera da altri paesi.

Dopo molti dibattiti, è stata adottata la legge che entrerà in vigore il primo marzo.