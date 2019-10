La conferma di un futuro nell’Unione Europea per i Balcani occidentali da parte dell’ambasciatrice tedesca Susanne Schütz – oggi responsabile per il sud-est Europa presso il ministero degli esteri della Germania dopo tre anni da rappresentante della diplomazia tedesca a Tirana – arriva in un contesto di delusione e di incertezza sull’avvio dei negoziati di adesione.

Delusione e incertezza che sono derivate dall’incapacità del consiglio europeo nel raggiungere un accordo, nel vertice della scorsa settimana a Bruxelles, sull’avvio dei negoziati di adesione con Albania e Macedonia nel Nord.

“La promessa di Salonicco rimane: il futuro dei paesi dei Balcani occidentali è nell’UE. Faremo del nostro meglio per mantenere tra le priorità dell’agenda UE l’interesse legittimo di Albania e Macedonia del Nord verso l’adesione. Allo stesso modo, ci impegneremo per un rapido avvio dei negoziati di adesione.” – ha evidenziato l’ambasciatrice ieri a Tirana dove ha preso parte alla conferenza mediterranea annuale dell’OSCE.

Proseguire con le riforme e la lotta alla criminalità

Nella sua dichiarazione, inoltre, l’ambasciatrice Schütz ha sottolineato l’importanza di alcuni fattori per un avvio quanto più rapido possibile dei negoziati di adesione.

“E’ straordinariamente importante che l’Albania prosegua ulteriormente con le riforme degli ultimi anni, in particolare con quella del sistema giudiziario; così come è altrettanto importante intensificare la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.

Un sistema giudiziario indipendente, la lotta alla corruzione e al crimine organizzato, la riforma del sistema elettorale e le riforme trasparenti nel campo legale delle proprietà, sono obiettivi che rientrano nell’interesse dell’Albania stessa.

La Germania continuerà ad essere al fianco dell’Albania in questo percorso e nel futuro. Tutte le forze politiche devono assumersi le responsabilità per il paese.” – ha dichiarato Susanne Schütz.

Cakaj: previste nuove metodologie per l’allargamento

Il ministro degli esteri dell’Albania, Gent Cakaj, in un’intervista per Deutsche Welle, si è espresso sul tema dei negoziati di adesione e sugli sviluppi previsti nel prossimo futuro:

“Il primo sviluppo riguarda la Commissione Europea, che dovrebbe sviluppare una nuova metodologia di allargamento che costituirà la base per i futuri negoziati di adesione. Senza una modifica della metodologia riguardante l’allargamento dell’UE, non ci sarà alcun semaforo verde per l’avvio dei negoziati.

Il secondo sviluppo, invece, riguarda il consiglio europeo che ha confermato che discuterà ancora una volta l’avvio dei negoziati con l’Albania e la Macedonia del Nord con la volontà di raggiungere un accordo entro maggio 2020.

Tuttavia, bisogna sottolineare che questo sarà un tentativo e non una garanzia sicuro che ci sarà una decisione positiva in questo arco di tempo.” – ha affermato Cakaj per DW.