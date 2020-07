Il 1 luglio la Germania ha assunto la presidenza semestrale dell’Unione europea. In questa occasione, l’ambasciatore tedesco a Tirana, Peter Zingraf, attraverso una comunicazione su Facebook, ha dichiarato che l’obiettivo principale della presidenza sarà quello di affrontare la crisi causata dal coronavirus, che secondo il cancelliere tedesco è la più grande sfida nella storia dell’Europa.

Zingraf ha affermato che in questo momento difficile l’Europa deve essere unita e che Europa è nell’interesse dell’Albania e dei Balcani occidentali, che sono stati sostenuti dagli Stati dell’Unione per affrontare la crisi inviando attrezzature mediche e sostenendo gruppi vulnerabili. L’ambasciatore ha anche affermato che l’assistenza all’Albania continuerà al fine di mitigare le conseguenze economiche e sociali.

“Un’Unione europea forte è nell’interesse dell’Albania e di altri paesi dei Balcani occidentali. L’UE e altri Stati membri hanno già sostenuto l’Albania e la regione nell’affrontare la crisi, anche attraverso l’invio di massa di strumenti medici o il sostegno di gruppi vulnerabili. Ma continueremo a sostenere l’Albania e la regione a lungo termine al fine di mitigare le conseguenze economiche e sociali.

Ma la nostra presidenza non sarà solo la presidenza del coronavirus. L’Unione europea si aspetta molti compiti e la presidenza tedesca vuole dare un contributo decisivo. Pertanto, concluderemo non solo la creazione del Fondo per il Rialzo, ma anche la pianificazione a lungo termine del bilancio dell’UE.”

Il Comunicato dell’Ambasciata tedesca a Tirana

Oggi la Germania prende il posto della Croazia alla Presidenza del Consiglio dell’UE. L’atto simbolico di passaggio è avvenuto stamattina qui a Tirana all’Europa House.

L’ambasciatore Zingraf ha ringraziato il suo omologo croato, l’ambasciatore Zlatko Kramarić, per la presidenza di successo nelle difficili condizioni causato da coronavirus. Sotto la guida croata, il Consiglio ha deciso di dire “Sì” all’inizio dei colloqui di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord.

Il vertice di Zagabria tra l’UE e i Balcani occidentali è stato un momento importante di riflessione e concentrazione per l’Europa e la regione al culmine della crisi di coronavirus.

Insieme al capo della delegazione dell’UE, l’ambasciatore Luigi Soreca, Kramarić e Zingraf, hanno rivolto la loro attenzione al sostegno fornito finora dall’Unione europea e dagli Stati membri all’Albania per affrontare la crisi causata dal coronavirus.

Tuttavia loro hanno condiviso la valutazione secondo cui l’attuazione del programma di riforma in Albania aprirà la strada alla prima conferenza sull’adesione.