Il processo della riforma della giustizia in Albania, chiamato “vetting”, che consiste nella verifica e la valutazione delle competenze professionali e l’integrità morale dei membri della giustizia, ha subito un rallentamento a causa delle accuse che pendono su uno dei membri del Collegio Speciale dell’Appello, uno degli organi di controllo coinvolti in questo processo di verifica.

Il giudice Luan Daci è accusato di avere falsificato i documenti omettendo un licenziamento subito in passato per incompetenza. Ciò che è successo ha entusiasmato coloro che sono contro questo processo e vogliono sfruttare l’occasione per fare saltare tutto. Ma gli organismi internazionali, compreso l’Ambasciata Usa e la Rappresentanza UE in Albania sono stati chiari: il processo deve andare avanti.

Riportiamo il parere di Genoveva Ruiz Calavera Direttore per Balcani occidentali presso la Commissione Europea e presidente dell’Operazione Internazionale di Monitoraggio.

Pubblicità

di Genoveva Ruiz Calavera

Dopo anni di duro lavoro nella costruzione di solide basi per una giustizia indipendente, responsabile e veramente imparziale in Albania, c’è solo un modo per garantire la piena attuazione della riforma della giustizia in Albania: andare avanti, a beneficio dei cittadini albanesi!

Questa riforma è stata adottata dal parlamento albanese con voto unanime di tutte le forze politiche. Fin dall’inizio era chiaro che si trattava di una riforma difficile, che avrebbe influenzato gli interessi acquisiti e che, a causa della sua complessità, ci sarebbe voluto del tempo prima che producesse risultati. Tuttavia, tutti hanno riconosciuto che questa riforma era molto necessaria e sapevano anche che era fondamentale per il futuro dell’Albania.

Nell’attuale fase cruciale per il progresso del paese nel percorso di integrazione europea, questa riforma non deve essere compromessa da vari attacchi. Non è il momento di far deragliare la riforma e i suoi numerosi successi fino ad oggi, di tutte le nuove istituzioni giudiziarie, che funzionano bene già da qualche tempo. Anche il processo di verifica ha continuato a progredire costantemente, nonostante l’impatto della pandemia di COVID-19 sulle audizioni. L’ultimo incarico di tre nuovi membri della Suprema Corte ha permesso alla corte di raggiungere il quorum necessario per iniziare a riprendere le sue funzioni principali. I nuovi organi specializzati nel campo della lotta alla corruzione e della criminalità organizzata hanno iniziato a funzionare. L’Alto Consiglio della Procura ha eletto questo mese tre ulteriori membri alla Procura speciale, occupando 12 delle 15 posizioni esistenti. Questi importanti risultati devono essere riconosciuti, conservati e sviluppati.

Pubblicità

L’attuale inchiesta nel caso di uno dei membri del Collegio Speciale dell’Appello e la successiva sospensione dall’incarico non dovrebbero essere una scusa per attaccare la riforma giudiziaria, ma dovrebbero piuttosto essere visti come la prova più concreta che il sistema ha iniziato a funzionare efficacemente.

In questo caso, gli osservatori internazionali schierati dall’Operazione di Monitoraggio Internazionale hanno supervisionato a fondo la selezione dei membri degli organi di controllo, onorando pienamente i loro obblighi costituzionali e legali, sulla base delle informazioni messe a loro disposizione entro i tempi previsti dalla legge. L’operazione internazionale di monitoraggio ha indicato alle persone che presentano denunce che potrebbero avere rilevanza penale, che devono essere indirizzate alle autorità giudiziarie competenti in Albania. E questo è esattamente quello che è successo in questo caso.

Senza pregiudicare l’esito finale di questa indagine, è proprio in questi casi difficili che viene messo alla prova un sistema giudiziario indipendente nel dimostrare che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno i membri degli organi di controllo. Questo è il vero merito e il valore aggiunto di una cittadinanza funzionante in una società democratica basata sullo stato di diritto, il che conferma che i cittadini hanno ora le strutture appropriate in modo che le rivendicazioni di corruzione o cattiva condotta possano essere adeguatamente investigate.

I mesi a venire saranno cruciali nel contesto dell’apertura delle strategie di adesione all’UE e sarà fondamentale la continua attuazione della riforma giudiziaria. E non si tratta solo di portare a termine il lavoro tecnico, si tratta di impegno politico. Ecco perché tutti gli attori in Albania devono continuare a garantire le condizioni politiche necessarie affinché la riforma si svolga senza intoppi. Non c’è motivo di mettere in discussione i fondamenti del processo di riforma, per quanto difficile e piena di sfide possa essere.

I risultati chiari e concreti nell’attuazione della riforma della giustizia devono continuare ora con più determinazione e impegno che mai. Questi sono tempi decisivi per far avanzare le aspirazioni europee dell’Albania e dei suoi cittadini. L’UE è fermamente impegnata a sostenere questo processo in modo che il popolo albanese possa beneficiare della riforma e essere orgoglioso dei suoi risultati, nonché dei progressi del paese nel suo percorso di integrazione europea.