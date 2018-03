Firenze, 9 Marzo: Dall’Albania alla Toscana, le esperienze dei giovani albanesi

Prosegue il percorso di You2TellEu, progetto europeo sulle seconde generazioni e la memoria storica europea.

Dopo la recente presentazione dell’Archivio audiovisivo, il 9 Marzo a Firenze sarà organizzato la Conferenza finale. Sono stati coinvolti giovani di seconda generazione e immigrati di prima generazione, originari dell’Europa orientale, in un dialogo sulle memorie storiche dei sistemi comunisti.

L’Europa prima del 1989, raccontata attraverso il patrimonio di memorie dei migranti: per includere le dinamiche storiche dell’Europa orientale nei processi complessivi del nostro continente ed evidenziare il nesso che unisce dimensione locale e storia internazionale. Il 9 marzo sarà l’occasione per confrontandosi più in generale con il contesto dei processi di immigrazione, in relazione alle politiche culturali e ai percorsi di cittadinanza.

Dettaglio programma

ore 8.30 / 9.00 | Accoglienza e registrazione

ore 9.15 | Saluti |Patrizia Giunti Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Firenze

Introduzione

La Toscana una regione d’immigrazione

Sara Funaro Responsabile Immigrazione Anci Toscana e Assessore del Comune di Firenze

Proiezione di interviste dall’Archivio audiovisivo di You2TellEU

I SESSIONE > L’immigrazione e l’Europa: dal 1989 ad oggi

Politiche culturali e immigrazione

Claudio Rosati Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici

Diritti e migrazioni

Emilio Santoro Università degli Studi di Firenze

Sofia Ciuffoletti Università degli Studi di Firenze

Cittadinanza europea ed allargamento ad Est

Chiara Favilli Università degli Studi di Firenze

II SESSIONE > Storia e processi migratori

Fare storia attraverso le memorie degli immigrati

Stefano Bartolini Associazione Italiana di Storia Orale

Memorie storiche di immigrati dell’Europa dell’Est

Filippo Frangioni You2TellEu – Anci Toscana

ore 11.15 | Pausa

ore 11.30

III SESSIONE > I protagonisti di You2TellEu

Dall’Europa dell’Est alla Toscana: esperienze e racconti

Srdjan Radivojevic, Associazione Singidunum

Sonila Tafili, Associazione IParticipate Toscana

Daniela Stoica, Associazione Evrika

Fatjona Sejko

Hadi Sinameta

Nertila Sinameta

ore 12.30

1989: l’anno della svolta europea

Interventi e video in collegamento diretto con i partner internazionali da Londra e Porto.

13.30 | Chiusura

Per altri dettagli vi invitiamo al progetto “You2tellEU – Anche tu racconti l’Europa” dalla pagina ufficiale di Anci Toscana