Attraverso un comunicato stampa della delegazione dell’Unione Europea in Albania, l’ambasciatore Luigi Soreca è tornato sulle priorità fondamentali dell’UE nel Paese delle Aquile.

“La riforma del sistema giudiziario, la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, sono e rimarranno nel cuore del partenariato dell’UE con l’Albania. Anche la protezione ambientale e la gestione delle risorse idriche saranno fortemente sostenute dal nuovo programma.” – ha dichiarato Soreca.

L’UE sulla riforma di giustizia

La riforma del sistema giudiziario prende la maggior parte dei finanziamenti dell’accordo IPA (Strumento di Assistenza Preadesione, 2018); 42 milioni di euro (circa il 45% del totale) che verranno utilizzati per rafforzare l’indipendenza, la trasparenza, la responsabilità e la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario albanese, in linea con gli standard europei.

Il finanziamento sarà inoltre utilizzato per migliorare il quadro istituzionale e l’efficienza operativa della magistratura, per aumentare l’efficacia del sistema di giustizia penale e le misure anticorruzione.

Stato di diritto e diritti fondamentali

“Il programma IPA del 2018 si concentrerà anche sul rafforzamento dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani fondamentali, con l’obiettivo di creare un efficace sistema per l’implementazione delle leggi in grado di produrre uno storico credibile nella lotta alla criminalità organizzata e di supportare la creazione di un sistema giudiziario credibile, indipendente ed efficace in linea con la legislazione dell’Unione Europea.” – rende noto il comunicato della delegazione dell’unione Europea a Tirana

L’UE per un ambiente più pulito

24,1 milioni di euro, invece, sosterranno il trattamento delle acque reflue e il miglioramento delle risorse idriche in modo da poter contribuire allo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale oltre che al turismo.

Il sostegno finanziario per un ambiente più pulito contribuirà anche al progressivo allineamento con l’acquis dell’Unione Europea. L’accordo IPA dello scorso anno finanzierà anche lo sviluppo economico a livello locale, dando priorità al turismo e al patrimonio culturale dell’Albania.

Gli accordi tra l’Unione Europea e il Paese delle Aquile sui fondi IPA sono iniziati per la prima volta dodici anni fa, nel 2007.