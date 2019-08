L’Albania detiene la percentuale più alta di fiducia nei confronti delle istituzioni europee rispetto ad ogni altro paese dell’Unione Europea e dei Balcani.

Circa l’80% della popolazione albanese, infatti, ripone fiducia nel parlamento e nella Commissione Europea, secondo un rapporto di Eurostat per il 2018.

La mancanza di fiducia nelle istituzioni nazionali, ha fatto sì che l’attenzione della popolazione albanese si rivolgesse verso l’Europa. La burocrazia delle istituzioni nazionali ha stancato i cittadini albanesi, secondo la maggior parte dei quali l’unica speranza è rappresentata dall’UE:

“Più fiducia nelle istituzioni europee, dato che sono più sviluppate di noi. Hanno più esperienza, sono da tempo in democrazia e sono più sicure; noi in confronto siamo dei piccoli cuccioli.

Li aspettiamo, e nonostante questo seguiamo la strada sbagliata. Noi crediamo nell’Europa perché sono più avanti di noi, mentre il nostro paese è incomprensibile. Un giorno tira fuori una legge, il giorno dopo un’altra. Non ha stabilità. Noi siamo europei, non possiamo essere diversamente.” – hanno affermato alcuni cittadini albanesi ai microfoni dell’emittente Top Channel.

La pubblicazione evidenzia come i paesi non appartenenti all’UE abbiano maggior fiducia negli organi europei: nei Balcani, alle spalle dell’Albania in quanto a fiducia nei confronti delle istituzioni europee, ci sono Montenegro e Macedonia del Nord. Mentre la Serbia, nonostante sembri essere la più vicina all’apertura dei negoziati ufficiali con l’Unione Europea, è il paese con la fiducia più bassa, intorno al 30%.

E i paesi dell’UE?

Un altro elemento che balza immediatamente all’occhio osservando il rapporto di Eurostat, è la scarsa fiducia delle popolazioni dei paesi UE nei confronti delle istituzioni europee che vede nella BREXIT la sua conseguenza principale.

Circa il 30% della popolazione di Gran Bretagna, Italia, Francia, Spagna e Grecia, ripone fiducia nelle istituzioni europee; d’altra parte, invece, i paesi con maggior fiducia nei confronti dell’UE sono Finlandia, Svezia e Belgio.