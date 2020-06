L’UE ha donato al governo albanese 5 ambulanze, 15 ventilatori mobili e oltre 100 apparecchiature medicali necessarie per il trattamento di casi gravi di coronavirus.

Questa è la seconda parte dell’aiuto dell’UE agli ospedali del paese a sostegno della lotta contro il coronavirus.

“Unione europea è il principale donatore nella lotta contro il coronavirus in Albania, con 50 milioni di euro in sovvenzioni a sostegno del sistema sanitario e della ripresa socio-economica e 180 milioni di euro in prestiti per l’assistenza macro finanziaria “, ha scritto l’ambasciatore dell’UE, Soreca su Twitter.

The EU🇪🇺 continues to support Albania in the fight against #COVID19. Today Amb. @LSorecaEU 🇪🇺delivered to the 🇦🇱Minister of Health @GManastirliu the second part of EU’s assistance to Albania for the treatment and prevention of COVID-19. #EU4Health #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/8t60kY8CtR — EU in Albania (@EUinAlbania) June 15, 2020

Il bollettino di oggi in Albania, 16 giugno

Nelle ultime 24 ore, l’Albania ha nuovamente registrato un numero record di nuovi casi di coronavirus. 82 casi sono stati confermati positivi oggi, la cifra più alta dall’inizio della pandemia nel paese che deriva da 364 test eseguiti, mentre si apprende che un paziente è morto, portando il numero di vittime a 37.

La persona, un paziente di 68 anni di Puka che era stato intubato per diversi giorni, non è riuscita a vincere la battaglia contro COVID19.

Tirana continua ad essere l’epicentro del virus, dove solo oggi sono stati confermati 28 casi, mentre il Ministero della Salute ha fatto sapere che oltre i casi che hanno avuto contatti con i positivi confermati ci sono dei focolai nuovi. Attualmente ci sono 571 contagi attivi nel paese, principalmente a Tirana, Scutari, Kruja.

La provenienza geografica delle persone colpite nelle ultime 24 ore è la seguente: 28 casi a Tirana, 18 a Scutari, 10 a Kruja, 8 a Durazzo, 7 a Valona, ​​3 a Kamza, 2 casi a Kukës, Elbasan, Fier e 1 a Korça e Puka.

Anche il numero di persone che necessitano delle cure è aumentato. Attualmente, 50 pazienti sono ricoverati presso l’ospedale per le malattie infettive, 8 di loro sono in terapia intensiva, mentre 2 sono intubati. Un totale di 88 bambini è stato colpito dal coronavirus nel paese, 23 dei quali risultano ancora come contagi attivi, anche se la maggior parte di loro sono asintomatici e nessuno è stato ricoverato in ospedale.

Nel caso in cui sia necessario il loro ricovero in ospedale, è disponibile uno speciale reparto pediatrico in cui sono disponibili 12 posti letto.