Eurobarometro: Il popolo albanese non vede l’ora di aderire all’Unione Europea

Se c’è un paese che non vede l’ora di aderire all’Unione Europea, quello è l’Albania.

Secondo un’indagine della Commissione Europea dello scorso anno, gli albanesi sono la popolazione che ha opinioni più positive riguardo il principale organo europeo: il valore delle opinioni negative della popolazione, infatti, si aggira soltanto dal 0% al 3%. Stesso indice di paesi come Portogallo, Irlanda, Finlandia, Lituania, Polonia e Romania.

Nel dettaglio, il 48% dei cittadini albanesi si è espresso favorevolmente riguardo l’Unione Europea; il 25%, invece, si è espresso addirittura super favorevolmente, mentre la restante parte si è suddivisa rispettivamente in un 1% sfavorevole, 0% super sfavorevole e la restante parte (24%) con un giudizio neutrale.

Confrontando i valori con altre nazioni dei Balcani che non hanno ancora aderito all’UE, si osserva che in Macedonia, ad esempio, il 24% ha espresso un parere positivo mentre l’11% un parere negativo (la restante parte ha espresso un giudizio neutro). Situazione simile anche per la Serbia, dove circa il 25% della popolazione si è espressa negativamente e il 27% positavamente (la restante parte ha espresso un giudizio neutro).

Una visione prevalentamente negativa è presente anche in altri paesi già membri dell’UE, come la Gran Bretagnia fortemente influenzata, ovviamente, dalla Brexit. Così come anche in Spagna, dove il giudizio è stato influenzato dalla mancanza di supporto dell’UE per quanto riguarda il referendum dell’indipendenza catalana.

Tra tutti questi paesi spicca la Grecia: il popolo greco, infatti, è quello che ha espresso giudizi più negativi – a causa della crisi che ormai da tanti anni sta dilaniando il paese – riguardo l’UE, con il 15-18% di valore.

Come vengono calcolati i valori

La Commissione Europea riporta che l’indagine si è basata su circa 1000 sondaggi faccia a faccia per paese. I rapporti vengono pubblicati due volte all’anno grazie anche all’ausilio di Flash Eurobarometer , che consente alla CE di reperire risultati in maniera relativamente rapida e concentrarsi su tematiche specifiche, come e quando richiesto.

