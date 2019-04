Ci sarà anche una rappresentanza albanese nelle candidature per le elezioni europee del prossimo maggio. I candidati rappresentano Italia, Belgio, Grecia e Svezia.

Poche ore fa è stata resa pubblica in Italia la candidatura alle europee di Gerarta Ballo, che gareggia da indipendente nel Partito Democratico, centrosinistra. Al suo profilo e a questa candidatura dedicheremo uno speciale nei prossimi giorni. Per ora ricordiamo che Geri Ballo è una collaboratrice storica di Albania News, parte della comunità albanese in Italia dall’età di 11 anni, con alle spalle una lunga carriera sia nell’associazionismo che nella diplomazia. Ballo ha un master in politiche europee e si candida nella circoscrizione del Meridione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia).

Che emozione! Ho firmato la candidatura alle Elezioni Europee 🇪🇺 Inizia il viaggio..🚗.. Chi mi accompagna? ☺️ Geplaatst door Geri Zheji Ballo op Zaterdag 13 april 2019

Gli altri candidati albanesi

“Nel proseguo di una nuova offerta per la nostra comunità, avremo candidati albanesi su tre livelli: a livello europeo, dove ci sarò io, a livello nazionale per il parlamento belga e a livello locale a Bruxelles, dove ci saranno tre candidati. Vogliamo contribuire nel portare avanti la comunità albanese quanto più possibile.” – aveva affermato Amet Gjanaj, all’inizio della sua campagna elettorale.

Gjanaj, attualmente deputato del distretto di Bruxelles, si è candidato anche per le elezioni al parlamento europeo affermando come questa possa essere una grande occasione per la comunità albanese.Il 51enne, che è stato il primo deputato albanese ad essere eletto nel parlamento belga, in vista delle prossime elezioni locali, nazionali ed europee – che si terranno il 26 maggio – sarà in buona compagnia: insieme a lui, infatti, ci saranno altri quattro candidati albanesi appartenenti al partito socialista belga, ovvero Luiza Duraki, Habibe Duraki, Avni Gjanaj e Qendresa Gerlica.

Ma i candidati albanesi alle prossime europee non sono finiti qui, poiché anche Adnan Dibrani, nato a Mitrovica e deputato socialista nel parlamento in Svezia (in cui vive dall’età di sette anni) con alle spalle due mandati, gareggerà per un posto nel parlamento europeo nelle prossime elezioni.

A questa lista, inoltre, vanno aggiunti i candidati albanesi dalla Grecia: Eda Gemin, che si candiderà per le europee, Fatos Malaj in lizza per un posto nel parlamento greco, e Arjana Barjaban, in gara per il consiglio comunale di Atene.

Sempre in Italia pochi giorni fa Sonila Alushi ha reso pubblica la sua candidatura con la lista civica Gori alle elezioni amministrative del 26 Maggio, in appoggio all’attuale sindaco di centrosinistra.

Da oggi è ufficiale: sono candidata con la Lista Gori per le amministrative del 26 Maggio (2019) a Bergamo. Sono… Geplaatst door Sonila Alushi op Zaterdag 6 april 2019

Le elezioni europee

Le elezioni europee del 2019 si terranno nei 27 stati membri dell’Unione europea tra il 23 e il 26 maggio per scegliere i membri del nuovo parlamento europeo, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 26 maggio, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l’Unione.