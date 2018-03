Il premier e il ministro degli esteri albanesi, Edi Rama e Ditmir Bushati, hanno parlato del futuro delle prospettive di adesione dell’Albania alla Ue con l’Alta rappresentante Federica Mogherini e il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani.

Si è svolta al Parlamento Europeo, il 20 marzo una conferenza congiunta UE-Albania, alla presenza del Presidente dell’organo, Antonio Tajani, dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la sicurezza Federica Mogherini, del Primo Ministro albanese Edi Rama e del Ministro degli Esteri albanese Ditmir Bushati.

Argomento principale è stato quello di un futuro ingresso dell’Albania nell’Unione, e in particolare dell’inizio dei relativi negoziati nel mese di giugno.

Dopo l’intervento di Antonio Tajani (in italiano) è arrivato il turno di Edi Rama (in inglese) (qui invece potere seguire gli interventi di Federica Mogherini e Ditmir Bushati )

“Meritiamo pienamente l’apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea”, “l’Europa per noi è una religione e la nostra presenza può renderla più forte, oppure ci sarà qualcun altro che disturberà l’Europa” nei Balcani occidentali. Lo ha detto a Bruxelles il premier dell’Albania, Edi Rama, intervenendo a una conferenza sull’Albania al Parlamento europeo, alla vigilia di un mese cruciale per Tirana per l’avvio dei negoziati con l’Ue.

“Abbiamo attraversato molte difficoltà e fatto molti sforzi per arrivare a questo momento, l’Unione europea è la nostra destinazione, tutti nel paese sono pronti a sacrificarsi e sostenere riforme molto dolorose”, ha spiegato Rama di fronte all’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini, elencando i progressi compiuti dal suo governo nelle cinque aree chiave per le riforme chieste dall’Ue.

Tra queste, la riforma della giustizia e il percorso di valutazione di giudici e pubblici ministeri del paese. “Questa settimana inizieranno le udienze per ogni giudice e pubblico ministero e dovranno rispondere anche delle decisioni prese in passato”, ha sottolineato Rama.

“È assurdo pensare che i Balcani occidentali possano essere lasciati da parte, figuriamoci fuori dall’Europa. Bruxelles deve fare attenzione all’influenza della Russia nella regione”,

Video dell’intervento di Edi Rama