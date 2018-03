Politico, Edi Rama: Serbia in UE non prima dell’Albania

La Serbia non aderirà all’Unione Europea prima dell’Albania sebbene Belgrado sia stata indicata come prima nella corsa all’UE, ha detto il primo ministro albanese Edi Rama.

Negli ultimi mesi la Commissione Europea ha dichiarato di essere nuovamente aperta alla prospettiva di accogliere nuovi membri dai Balcani occidentali.

I funzionari dell’UE, infatti, ritengono che l’espansione nei Balcani migliorerà la stabilità e la sicurezza dell’Europa, stabilendo in questo modo standard UE di democrazia e giustizia in una regione instabile dilaniata dalle guerre degli anni ’90.

La CE, su questa linea, ha indicato la Serbia e il Montenegro come favorite principali all’adesione all’UE entro il 2025; Albania e Macedonia, invece, aspettano ancora il via libera per iniziare i colloqui di adesione nei prossimi mesi, convinte di aver soddisfatto le condizione per chiudere i negoziati.

Nonostante il vantaggio serbo, in un intervista per Politico.eu, Rama ha affermato che Belgrado non aderirà prima di Tirana

“La Serbia non diventerà membro UE prima di noi, questo è qualcosa che sappiamo per certo. Devono necessariamente passare attraverso il doloroso processo di riconoscimento del Kosovo, o quantomeno risolvere in qualche modo questo problema. Credo che debba accadere qualche magia affinchè loro aderiscano all’UE prima di noi” – ha continuato Edi Rama.

Sebbene i rapporti tra Serbia e Albania siano notevolmente migliorati negli ultimi anni, la tensione e la rivalità continuano ad essere fattori comuni nel rapporto Tirana-Belgrado. Il motivo, ovviamente, è la guerra del Kosovo del 1998-1999, quando i guerriglieri di etnia albanese combatterono per porre fine al dominio e allo sterminio serbo.

Il primo ministro albanese è sicuro di essere leggermente davanti a Serbia e Montenegro nella corsa all’UE grazie alla grande riforma del sistema giudiziario (veting) intrapresa per sradicare il diffuso fenomeno della corruzione. Ciò non è bastato all’UE che, nell’ultima strategia pubblicata a Febbraio, ha ribadito che in tutti i paesi dei Balcani occidentali continuano a rimanere solidi i legami tra la criminalità organizzata e il governo.

Rama ha riconosciuto questi problemi nel suo paese ma ha anche respinto gli stereotipi che spesso vengono assegnati ai paesi in procinto di unirsi all’UE:

“Quando la Bulgaria voleva aderire, era il paese che voleva uccidere il Papa. I rumeni, invece, sono stati a lungo etichettati come coloro che avevano fatto scoprire la prostituzione all’Europa. Ora tocca a noi affrontare il concetto che il nostro DNA sia connesso alla corruzione e alla criminalità organizzata” (leggi lettera aperta di Edi Rama pubblicato al Financial Times )

Edi Rama e il rapporto con la stampa

La figura di Edi Rama è molto apprezzata all’estero, ma i critici lo accusano di denigrare il lavoro dei giornalisti, in un paese in cui i media affrontano gravi minacce nell’indagare sulla criminalità organizzata e sul governo. Un rapporto dei Reporter Senza Frontiere pubblicato la scorsa settimana, in merito, afferma che “la denigrazione dei media è spesso nella retorica di Rama”.

Dal canto suo il premier albanese ha negato di aver chiamato ‘spazzatura’ e ‘nemici pubblici’ i giornalisti in una improvvisata conferenza stampa dello scorso Ottobre, dichiarando di avercela soltanto con alcuni media.

L’intero settore dei giornalisti albanesi, tuttavia, ritiene che i commenti dispregiativi di Rama erano chiaramente diretti a loro e che tutto questo può minare la fiducia dell’opinione pubblica sul loro operato.