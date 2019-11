Ieri il primo ministro albanese Edi Rama era a Ginevra, Svizzera, dove ha preso parte al forum economico mondiale.

Il premier ha voluto sottolineare che tutti dovrebbero comprendere l’importanza del processo d’integrazione.

“L’Unione Europea ha bisogno dei Balcani occidentali tanto quanto noi abbiamo bisogno dell’UE. Coloro che non comprendono questo, non comprendono la posta in gioco e quali sono le sfide attuali e del futuro.” – ha affermato inizialmente Rama.

Il presidente del consiglio, in seguito, ha dichiarato che l’Albania farà del suo meglio per migliorare la cooperazione nella regione nonostante attualmente si trovi nei Balcani come una barca in mezzo al mare a cui di forza è stata portata via la bussola.

Le dichiarazioni di Rama

“In questo momento ci sentiamo veramente come una barca in mezzo al mare a cui di forza è stata portata via la bussola. E’ molto importante per noi sapere le cose con precisione. E’ chiaro a tutti che, mentre negli ultimi 5-6 anni il processo di integrazione europea è stato caratterizzato da sempre più imprevisti, ciò che è accaduto ad ottobre lo ha reso del tutto imprevedibile.

Mentre parliamo, non abbiamo la possibilità di sapere cosa dobbiamo fare per ottenere ciò desideriamo, poiché è chiaro che le decisioni del consiglio europeo dipendono maggiormente dalla volontà dei paesi membri piuttosto da quello che abbiamo e non abbiamo fatto.

Non abbiamo avviato questo processo perché qualcuno a Berlino, Parigi o Bruxelles ci ha costretti, ma perché era esattamente ciò che serviva ai nostri popoli, ai nostri paesi e ai nostri bambini, e continueremo su questa strada per loro. Tuttavia, noi sappiamo che anche la regione ha molto potenziale da sfruttare e faremo del nostro meglio aumentando la cooperazione regionale per evitare le conseguenze negative derivate da questo verdetto ‘cieco’.

Sicuramente per Aleksander (Vucic, ndr) è più semplice, poiché come ha detto il suo paese non è così euro-ottimista; d’altra parte, non penso che noi dobbiamo piangerci addosso perché per noi è più difficile, visto che lo stiamo facendo per i nostri bambini e le future generazioni, non per questa generazione di leader europei.” – ha dichiarato Edi Rama durante il forum economico internazionale.