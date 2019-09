Adesione Albania in UE. In visita ieri a Tirana il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk

“L’adesione dell’Albania all’UE è nel migliore interesse di tutta l’Europa. Perché non ci sarà un’Europa stabile e sicura senza l’integrazione di tutti i Balcani nell’UE. Ciò che è in gioco è il nostro futuro comune “

Il presidente del Consiglio europeo uscente, Donald Tusk, era in visita ieri a Tirana nell’ambito di un viaggio volto ad avviare i negoziati con l’Albania e la Macedonia del Nord, decisione che gli Stati membri devono prendere il 18 ottobre a Bruxelles.

Durante la conferenza stampa congiunta, il Primo Ministro albanese Edi Rama ha elogiato il Presidente Donald Tusk per il suo contributo e gli ha offerto l’onorificenza dei Benemeriti per il suo contributo alle relazioni UE – Balcani occidentali.

“Il Presidente Tusk è tornato in Albania ed è qui oggi al servizio di quello che è stato uno dei punti fermi della sua leadership, il processo di integrazione dei Balcani nell’UE. Sono così felice di poterlo ringraziare per tutto ciò che ha fatto e vorrei condividere un momento speciale per me, per noi e, spero, per lui, assegnandogli la medaglia “Grande Stella del riconoscimento”.

Sono anche molto lieto di notare la fermezza che Tusk ha sempre espresso in relazione a questo processo e apprezzo i suoi costanti sforzi come sostenitore del processo di adesione all’UE in Albania”, ha detto Rama durante la conferenza stampa.

Il Presidente Tusk ha ringraziato il Premier albanese per la medaglia affermando

“Il più grande riconoscimento per me sarebbe l’apertura dei negoziati di adesione con l’Albania”. “Oggi, posso dire che, grazie al vostro impegno, ci siamo avvicinati a questo obiettivo. Nessuno dovrebbe avere il minimo dubbio al riguardo.

Ho sempre pensato che l’UE avrebbe dovuto avviare colloqui di adesione sia con l’Albania che con la Macedonia settentrionale, in linea con le raccomandazioni positive della Commissione. Non ho cambiato idea.

A giugno, i Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea si sono impegnati a emettere entro ottobre una decisione “chiara e sostanziale”. Il momento è vicino.

“Il vostro Paese – ha detto il Presidente Tusk al Premier Rama – deve essere trattato con uguale rispetto e per i suoi meriti, proprio come tutti gli altri Paesi della regione che condividono il vostro obiettivo di diventare, un giorno, membri dell’UE”.

Alla fine, Tusk ha detto che l’Albania deve continuare a mantenere una solida reputazione riguardo allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, aggiungendo i rapporti di buon vicinato come parte del DNA europeo.

“Ma altrettanto importante è che l’adesione dell’Albania e della regione all’UE sia nel miglior interesse di tutta l’Europa. Perché non ci sarà un’Europa stabile e sicura senza l’integrazione di tutti i Balcani. Ciò che è in gioco è il nostro futuro comune. E qui nessuno sta facendo alcun favore a nessuno”.