Integrazione europea dei Balcani occidentali rimane il nostro investimento geostrategico e politico chiave per rafforzare la pace, la riconciliazione, la stabilità e la prosperità dell’Europa.

È quanto ha affermato oggi il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio durante una colazione di lavoro con i ministri degli esteri dell’UE a Bruxelles, organizzato a sostegno dell’apertura dei negoziati dell’UE con l’Albania. Anche il Primo Ministro Edi Rama ha partecipato in questa riunione di lavoro.

“Per quanto riguarda i negoziati sull’allargamento, l’apertura di questi negoziati segnerà solo l’inizio e non la fine del viaggio europeo. Non possiamo sottovalutare il potenziale impatto negativo delle nostre esitazioni sui Balcani, specialmente quando si tratta del processo delle riforme nella regione “, ha detto Di Maio.

Il ministro degli Esteri italiano ha affermato che “è dal primo Consiglio dei Ministri degli Esteri di dicembre che gli Stati membri e la Commissione si sono impegnati in uno sforzo congiunto per trasformare e rendere il processo di allargamento più credibile e ripristinando la fiducia reciproca tra l’UE e i Balcani occidentali”.

“Ho appena visitato la settimana scorsa a Pristina, Skopje, e Belgrado, dopo aver visitato l’Albania in estate. Questa occasione ci ha permesso di rinnovare il nostro consenso che riguarda i futuri progressi in materia di allargamento e di confermare che il futuro dei Balcani occidentali è nell’UE.

Per raggiungere questo obiettivo lo stato di diritto deve rimanere la pietra angolare del processo di allargamento. Con questo nostro impegno collettivo confermiamo ancora una volta siamo che siamo tutti consapevoli di ciò che è in gioco, compresa la credibilità dell’UE come attore globale “, ha affermato Di Maio.