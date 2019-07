David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo, l’eurodeputato già vicepresidente durante la scorsa legislatura, prenderà il posto del presidente uscente Antonio Tajani.

Candidato ufficiale dei Socialisti e democratici sostenuto anche dal PPE, Sassoli è stato eletto presidente con 345 voti favorevoli, nonostante i voti contrari di Lega e FdI e l’astensione di Forza Italia che avrebbero rischiato di lasciare l’Italia senza alcuna carica di spicco in questa IX legislatura europea.

La nomina di David Sassoli come presidente del Parlamento europeo accende le speranze anche per l’Albania, la quale si è vista rinviare per l’ennesima volta l’avvio dei negoziati d’adesione UE proprio il mese scorso.

Un anno fa, ai microfono di Arbër Agalliu per Albania NEWS, il neo presidente eletto si pronunciava soddisfatto dei passi in avanti e del percorso intrapreso dall’Albania verso l’adesione nella grande famiglia chiamata UE.

David Sassoli, che è anche presidente del comitato di amicizia Europa – Albania, conosce bene il paese delle aquile ed è un forte sostenitore dell’Albania, chissà che il nuovo presidente del Parlamento europeo non riesca a far pressione sulla sponda tedesca che ha penalizzato l’Albania e la Macedonia del Nord bloccando l’avvio dei negoziati UE, soprattutto dopo aver avuto l’appoggio in questa importante nomina del leader dei popolari Manfred Weber.

Video intervista a David Sassoli