Al Consiglio europeo i lavori sull’allargamento sono andati male e il 2019 sarà ricordato per un errore storico visto il mancato accordo sull’avvio dei negoziati di adesione per Albania e Macedonia del Nord. Lo ha detto oggi prima dell’inizio della seconda giornata di Consiglio europeo, il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte.

“È andata male. Ho detto ai miei colleghi che questo è un appuntamento con la storia. Nel 1400 quei territori e quelle comunità cadono sotto l’impero Ottomano. All’indomani della Seconda guerra mondiale cadono sotto il regime comunista. È da una vita che vogliono entrare in Europa la loro aspirazione è entrare in Europa. Quello di ieri sarà ricordato per un errore storico e questo mi dispiace molto”, ha detto Conte.

“Ho cercato di convincere tutti (in merito a) questa aspirazione, tra l’altro di comunità per la maggior parte musulmane, che hanno quindi una formazione culturale europea, è una grande forza questa. Dovevamo assolutamente aprire. Non si trattava di decidere se farle aderire o meno, ma di avviare il negoziato per l’adesione. Sono molto dispiaciuto e sono molto vicino alla comunità albanese e della Macedonia del Nord. Hanno fatto moltissimi sforzi”, ha aggiunto.

“L’Europa, la Commissione, tutti noi siamo stati fino a qui promotori di un progetto riformatore. Spero che questa delusione, questa angoscia non li precipiti nel più grosso sconforto e continuino. L’Italia ci sarà sempre vicino a loro, li difenderà sempre, continuerà a stargli vicino”, ha concluso il premier.

Allargamento Ue, Conte: “Il nulla di fatto? Su Albania e Macedonia errore storico” “Un errore storico”. Così il premier Giuseppe Conte ha definito il nulla di fatto sul processo di allargamento ad Albania e Macedonia del Nord. “E’ andata male”, ha detto Conte spiegando che “non era necessario aprire, sarebbe bastato avviare la procedura. E’ stato un errore storico. Sono molto vicino all’Albania e alla Macedonia del Nord”.Fonte: Il Fatto Quotidiano Geplaatst door ALBANIA NEWS op Vrijdag 18 oktober 2019

***

Solo qualche giorno fa il Premier Conte è stato a Tirana dove aveva già ribadito che il percorso di avvicinamento all’UE e l’apertura dei negoziati sono lo strumento migliore per il progresso dell’Albania e per l’interesse di tutta l’Europa, sotto tutti gli aspetti, politici, economici, di sicurezza.

Solo con l’ingresso dei Balcani occidentali nell’UE l’integrazione europea potrà dirsi compiuta. Il premier italiano, inoltre, aveva parlato anche dell’apertura di un confronto senza condizioni tra la maggioranza e l’opposizione per superare la crisi politica.

Il Primo Ministro Rama, dopo il ritorno da Bruxelles, è intervenuto ieri sera durante il programma televisivo politico/sociale “Open” su Top channel, per rispondere alle domande degli analisti presenti, sulle conseguenze che avrà la decisione della Comunità Europea sull’apertura o meno dei negoziati con l’Albania.

Alla domanda se l’Albania andrà verso elezioni anticipate, in caso di una risposta negativa dell’UE, Rama lo ha negato categoricamente. Tuttavia, il Primo Ministro Rama ha affermato che l’ultima parola non è stata ancora pronunciata e che la decisione sarà presa oggi, nonostante le poche possibilità di ottenere una risposta positiva.

Il Consiglio d’Europa pubblicherà oggi la decisione finale sull’apertura o meno dei negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia settentrionale. Intano, il Primo Ministro dei Paesi Bassi ha parlato di questa questione, dove ha espresso scetticismo su questo processo, specialmente nei confronti dell’apertura dei negoziati di prima fase di adesione con l’Albania.

“Siamo tutti consapevoli degli sforzi dell’Albania e della Macedonia settentrionale. L’Albania ha lavorato molto, ma deve ancora continuare perché ha ancora molta strada da fare, tuttavia ha fatto molti progressi”

– ha affermato il Primo Ministro dei Paesi Bassi, aggiungendo che sono necessarie profonde riforme per migliorare e far rispettare la legge.

Vonder Leyen, segnali negativi per Tirana e Skopje

“Mi dispiace molto, entrambi i Paesi hanno fatto sforzi enormi”. “Sfortunatamente, non ci sono segnali positivi per una decisione” sull’avvio dei negoziati d’adesione all’UE per Albania e Macedonia del Nord. Così si è espressa la presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Mi dispiace molto perché sono fermamente convinta che entrambi i Paesi abbiano fatto enormi sforzi per avvicinarsi agli standard europei e meritino un segnale positivo”, ha sottolineato von der Leyen.

Gentiloni, tenere strada aperta, altrimenti conseguenze negative

Bisogna tenere aperta la strada dell’allargamento UE perché, altrimenti, le conseguenze in termini di egemonia politica e di relazioni economiche sarebbero molto negative. Lo ha detto il commissario designato all’Economia, Paolo Gentiloni, entrando al pre-summit del Partito socialista europeo, rispondendo a una domanda sull’apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord. “Io sono sempre stato, nella mia attività politica di ministro degli Esteri e di presidente del Consiglio, a favore (dell’apertura dei negoziati). Penso che bisogna mantenere aperta questa strada e non dare la sensazione che queste strade si chiudono perché purtroppo le conseguenze in termini di egemonia politica e di relazioni economiche sarebbero molto negative”, ha sottolineato.

Avramopoulos, non permettere che Balcani tornino al passato

“Albania e Macedonia del Nord meritano avvio negoziati UE”. Facciamo molta attenzione con i Balcani occidentali, non lasciamo che le cose” tornino ad accadere “nel vecchio modo in cui accadevano” nella regione: così il commissario UE alla Migrazione, Dimitris Avramopoulos, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sull’eventualità che i negoziati di adesione all’UE per l’Albania e la Macedonia del Nord vengano nuovamente rinviati. “Ora spetta ai leader UE decidere, la posizione della Commissione è molto chiara: entrambi i Paesi meritano l’avvio delle trattative”, ha ribadito il commissario.