Il Consiglio d’Europa ha richiamato l’Albania nel garantire che la legge sulla protezione delle minoranze nazionali sia efficacemente implementata. L’argomento è anche uno dei più delicati nei negoziati per l’accordo sulle questioni irrisolte tra Albania e Grecia.

In maniera continua, infatti, il presidente greco Prokopis Pavlopoulos ha richiesto il riconoscimento della minoranza greca nel paese, in modo tale da aprire le porte dell’integrazione europea al Paese delle Aquile.

Non solo, perché pretese sulle minoranze sono arrivate anche da Serbia e Bulgaria. Nel 2011 fu realizzato il primo censimento che includeva anche la nazionalità, ma i suoi risultati furono contrastati dal partito ‘unione dei diritti umani’.

Tuttavia, nel 2020 è previsto un altro censimento, dove – per evitare qualsiasi problematica – indicare la nazionalità sarà obbligatorio.

Nella sua ultima relazione, il Consiglio d’Europa ha evidenziato come in Albania alcune comunità – come quelle rom ed egiziane – continuino ad essere vittime di disuguaglianze e discriminazioni a livello locale.

Per questo, si suggeriscono ulteriori sforzi per migliorare le loro condizioni di vita e l’accesso all’occupazione, all’istruzione e all’assistenza sanitaria per promuovere la loro integrazione nella società e si sottolinea la necessità di fondi adeguati per l’attuazione del piano d’azione nazionale 2016-2020 per l’integrazione di rom ed egiziani.

Inoltre, bisogna garantire alle minoranze nazionali numericamente più piccole l’accesso all’istruzione nelle lingue minoritarie.

Le minoranze in Albania

Seconda una stima risalente al 2012 della CIA (The World Fact Book), la composizione etnica in Albania si suddivide in questo modo: 98% albanesi, 1% greci e 1% altre comunità.

Quest’ultime comprendono alcune minoranze quali i bosniaci musulmani, i serbi, i macedoni, i montenegrini, gli Ashkali detti anche ‘egiziani albanesi’, i Valacchi (o Arumeni), i Gorani e i Rom. Vi sono anche una piccola comunità armena e una ebraica, nella capitale Tirana.

Queste minoranze si riversano anche nelle lingue parlate nel paese: una piccola parte della popolazione dell’estremo sud, infatti, parla il greco. Una minoranza linguistica nell’est parla il macedone e un’altra minoranza linguistica nel nord-ovest parla il serbo (o dialetto iekavo).