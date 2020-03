Oggi, 2 marzo, la Commissione ha presentato un rapporto aggiornato sui progressi compiuti dall’Albania e dalla Macedonia del Nord nell’affrontare ulteriormente le riforme relative allo Stato di diritto, in particolare nei settori stabiliti dal Consiglio nel giugno 2018. Entrambi i paesi hanno prodotto ulteriori risultati tangibili e sostenibili e quindi per la Commissione resta valida la raccomandazione di aprire i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord.

Alla presentazione delle relazioni, Il Commissario europeo per l’Allargamento e la Politica di Vicinato Olivér Várhelyi ha commentato: “Dopo l’adozione a febbraio della metodologia rivista per il processo di adesione, presentiamo oggi i nostri aggiornamenti su Albania e Macedonia del Nord. Possiamo dire che i paesi hanno intensificato il loro lavoro e fornito ulteriori risultati tangibili e sostenibili nei settori chiave identificati nelle conclusioni del Consiglio di giugno 2018. La Commissione sostiene fermamente le sue raccomandazioni per aprire i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord e spero che Gli Stati membri prenderanno una decisione positiva nelle prossime settimane”.

The @EU_Commission stands firmly by its recommendations to open accession negotiations with Albania & North Macedonia and I hope that the Member States will take a positive decision in the coming weeks. More details here: https://t.co/FyEMmgN2q8 2/2 — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) March 2, 2020

2020 – Un piano a breve, medio e lungo termine

I Balcani occidentali sono una priorità per la Commissione, che sta seguendo un approccio a tre linee nel 2020. Il 5 febbraio, la Commissione ha presentato la sua proposta per portare avanti il processo di adesione all’UE rendendolo più credibile, più dinamico, più prevedibile e dare un orientamento politico più forte.

Parallelamente, la Commissione sostiene fermamente le sue raccomandazioni per l’apertura dei negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord, poiché entrambi continuano a portare avanti le riforme. In terzo luogo, in preparazione del vertice UE-Balcani occidentali che si terrà a Zagabria il 6 e 7 maggio, la Commissione presenterà un piano di sviluppo economico e investimenti per la regione.

Negli aggiornamenti di oggi, la Commissione descrive in modo obiettivo e oggettivo i progressi di entrambi i paesi da giugno 2018 ad oggi nelle aree evidenziate dal Consiglio.

Nel caso dell’Albania, l’aggiornamento delinea i progressi nell’attuazione della riforma della giustizia e il processo di verifica di giudici e pubblici ministeri, sulla base di risultati dimostrati nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato, anche quando si tratta di coltivazione di cannabis e traffico di droghe pesanti. Indica anche altre questioni pertinenti, come l’accordo sulla via da seguire per la riforma elettorale e gli sforzi per affrontare le domande di asilo nei paesi UE.

Nel caso della Macedonia del Nord, l’aggiornamento riguarda le misure significative adottate per rafforzare l’indipendenza della magistratura, compresa la recente adozione della legge rivista sulla Procura. Mostra un miglioramento dei risultati nella lotta contro la corruzione e criminalità organizzata nonché progressi nella riforma dei servizi di intelligence e della pubblica amministrazione

Avvenimenti precedenti

Nell’aprile 2018, la Commissione europea ha raccomandato di aprire i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Nel giugno 2018 il Consiglio ha riconosciuto i progressi compiuti e ha definito la strada verso l’apertura dei negoziati di adesione, a seconda dei progressi compiuti in alcuni settori chiave.

A seguito di ulteriori raccomandazioni positive della Commissione a maggio 2019, il Consiglio ha rinviato la sua decisione a giugno e poi a ottobre 2019 prima di decidere di ritornare sulla questione dell’allargamento prima del vertice di Zagabria a maggio 2020.

Si prevede che il Consiglio Affari generali nel marzo 2020 discuterà la strada da seguire per la politica di allargamento, basata sulla metodologia rivista, nonché sui progressi compiuti dalla Macedonia del Nord e dall’Albania, al fine di aprire i negoziati di adesione. La Commissione europea presenterà tra pochi mesi una valutazione più dettagliata dello stato generale di tutti i partner dell’allargamento nel suo pacchetto annuale sull’allargamento.

