Nel mese di maggio la commissione europea raccomanderà l’apertura dei negoziati ufficiali per l’adesione nell’Unione Europea per Albania e Macedonia.

La notizia è stata comunicata oggi dal commissario europeo per l’allargamento, Johannes Hahn, durante i lavori della commissione per gli affari esteri del parlamento europeo.

L’incontro di oggi è stato di particolare importanza perché è stato l’ultimo prima delle elezioni del parlamento europeo e, per questo, è servito per trovare accordi su alcuni punti chiave della politica estera dell’Unione Europea, come l’allargamento, le relazioni con la Cina e la Russia e la crisi in Medio Oriente.

Le dichiarazioni di Hahn

Per discutere sull’allargamento è stato invitato lo stesso commissario Johannes Hahn, il quale si è espresso così:

“L’Unione Europea deve focalizzarsi sulle prospettive a lungo termine dei paesi candidati. In commissione, alla fine di maggio presenteremo il rapporto sui progressi dei paesi dei Balcani Occidentali, assieme a quelli della Turchia.

Prevedo, in base a quanto visto, che faremo una raccomandazione positiva per l’apertura dei negoziati ufficiali di adesione con Albania e Macedonia.”

Nonostante la caotica situazione politica in Albania, la commissione europea ha apprezzato i progressi realizzati dal Paese delle Aquile:

“Nei Balcani Occidentali c’è stato un progresso molto importante. A lungo termine, nonostante alcuni passi indietro, osserviamo progressi molto importanti nell’economia e nello stato di diritto.” – ha continuato Hahn, che poi ha evidenziato l’importanza strategica della regione dei Balcani:

“Nei Balcani esportiamo o importiamo instabilità. Questo succede perché il livello economico della regione è considerevolmente inferiore a quello dell’Unione Europea. Per questo, la crescita del livello economico è molto importante per il futuro dell’UE.

Tanti esempi positivi dovrebbero portarci a incoraggiare tanti imprenditori nell’investire in questi paesi o quantomeno nell’avere con loro più scambi commerciali.” – ha concluso Hahn.

La commissione per gli affari esteri del parlamento europeo ha sottolineato come l’Unione Europea debba rispettare i propri impegni valorizzando gli sforzi dei paesi dei Balcani, affinchè quest’ultimi non si allontanino dalla loro prospettiva europea.

In questo senso, Hahn si è soffermato anche sulle influenze di terze parti (come Turchia, Russia e Cina) in questi paesi affermando che l’avanzamento del percorso europeo sia il miglior meccanismo per contrastare tali influenze.